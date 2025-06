L’ex Consorzio agrario di Fermignano torna in attività grazie a TerraBio

L’ex Consorzio agrario di Fermignano torna in attività, ma stavolta sotto all’egida di TerraBio. Acquistato nel giugno del 2024 dalla cooperativa urbinate del biologico, da ieri l’immobile ospita il nuovo stabilimento della ditta, la cui sede principale rimane a Schieti. La struttura contiene silos di stoccaggio per cereali e magazzini piani per la raccolta di materie prime agricole e per la commercializzazione di mezzi tecnici, per una capacità complessiva di stoccaggio di 50mila quintali, che è rimasta invariata. L’ultimo raccolto conferito risaliva al 2023, ma l’immobile già da tempo necessitava di una riqualificazione, come spiega la consigliera delegata di TerraBio, Germana Meliffi: "Non abbiamo ampliato le superfici, ma ripristinato l’operatività dell’impianto di stoccaggio e del magazzino che si trova al piano terra, rifacendo i trasportatori e il sistema per immettere e prelevare cereali. Abbiamo riqualificato l’area anche dal punto di vista ambientale, risanando la situazione di abbandono, rifacendo l’asfalto per il passaggio dei mezzi e la rete. Sul lato fronte strada abbiamo risistemato l’ufficio e una prima parte di capannone, che ha una superficie di 200 metri quadrati. Del fabbricato grande abbiamo già ripristinato le facciate che danno verso la Provinciale metaurense e verso Fermignano, tra un mese circa finiremo anche il lato fiume e il lato verso Urbania. Intanto, con la raccolta imminente, abbiamo inaugurato il centro di stoccaggio, per offrire un servizio alle aziende agricole della valle del Metauro, visto che raggiungere la sede di Schieti poteva essere scomodo. Adesso bisognerà ragionare su come impostare le attività da inserire nella parte dell’immobile che ospitava il supermercato: dovremo capire se farci solo ristorazione o anche un punto vendita e ulteriori attività collaterali e, soprattutto, se farlo da soli o in collaborazione con altri".

All’inaugurazione, oltre a numerosi agricoltori dell’area, c’erano il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzi, che ha tagliato il nastro insieme a Meliffi, e vari altri sindaci della vallata del Metauro, Maurizio Gambini per Urbino – che ha ringraziato Bcc del Metauro per aver finanziato l’acquisto dell’immobile "dando fiducia al mondo dell’agricoltura" –, Marco Ciccolini per Urbania, Romina Pierantoni per Borgo Pace e Maurizio Berloni per Fossombrone. Accanto a loro, l’assessore regionale Stefano Aguzzi, i consiglieri regionali Giorgio Cancellieri, Giacomo Rossi e Renato Minardi e il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, a testimoniare la rilevanza del ritorno in attività della struttura.

Nicola Petricca