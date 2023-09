L’ex denuncia: "Figlie lasciate sole". Ma il giudice crede alla mamma

Denunciata dall’ex marito per aver lasciato di sera, le figlie di 5 e 8 anni, da sole in casa, per andare al bar dove lavorava il compagno, ha rischiato il processo per abbandono di minori. Lei, ma anche il suo fidanzato. Alla fine però il giudice ha creduto a quella mamma e al convivente.

Ieri il pm ha chiesto di non mandare la coppia a giudizio. E la seconda è stata d’accordo e li ha prosciolti con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Il padre delle piccole ed ex marito dell’imputata era pronto a costituirsi parte civile e a chiedere 60mila euro di danni, metà dalla ex e gli altri 30 dal nuovo compagno. Ma la decisione del giudice ha azzerato ogni pretesa risarcitoria.

Il fatto risale alla notte tra il 2 e 3 dicembre 2021. Protagonisti della vicenda, la mamma 34enne di origini bielorusse, il compagno di 47, residente a Marotta e l’ex marito, un 48enne di Pergola. Quella sera, la donna è a casa con le bambine quando il compagno la chiama dal bar e le chiede di fare una commissione urgente. Lei esce e le figlie restano da sole. Deve solo percorrere poco più di 250 metri per arrivare al locale.

In quel frangente, l’ex marito telefona alle sorelline per un saluto. Dall’altro capo, la vocina della figlia gli dice che la mamma è uscita e che loro sono in casa da sole. Il babbo non la prende bene. Si preoccupa e allerta i carabinieri che arrivano con una pattuglia da San Costanzo. Nel frattempo, il padre raggiunge il bar del fidanzato della ex, la vede all’interno e le scatta anche una foto con il telefonino. Poi chiede spiegazioni alla donna e lei spiega il motivo di quella sua uscita e del perché ha quindi lasciato le bimbe senza nessuno. Una giustificazione che al padre non basta. E denuncia la coppia per abbandono di minori di 14 anni. Un reato che prevede una pena da 6 mesi a 5 anni di carcere.

Ieri i difensori degli imputati, l’avvocato Antonio Baldelli ed Emanuele Battista Terzanelli, hanno chiesto il proscioglimento o in subordine, la non punibilità per tenuità del fatto. Ma per il giudice mamma e convivente non hanno abbandonato le piccole. Prosciolti con formula piena.