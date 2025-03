L’ex dirigente fa causa al Comune: "Selezione irregolare, nominate me"

L’ex dirigente Maria Laura Maggiulli porterà il Comune in tribunale per il caso della selezione finita nella bufera a gennaio. Ne era uscita vincitrice la 41enne Margherita Salucci: un cervello di ritorno, la definì il sindaco Andrea Biancani riferendosi al fatto che la donna avrebbe lasciato l’azienda austriaca in cui lavorava per tornare in città e guidare il Servizio comunale di transizione ecologica, energetica e digitale, che fino ad allora era stato condotto dalla Maggiulli. Quest’ultima era stata ritenuta idonea dalla commissione insieme ad altri sei dei 14 candidati alla selezione, ma poi la commissione stessa aveva effettuato un’ulteriore scrematura indicando al sindaco i tre ritenuti migliori. Tra loro non c’era la Maggiulli. Ed è su questo aspetto in particolare che fa leva il ricorso: la commissione si sarebbe dovuta limitare, secondo l’ex dirigente, a indicare gli idonei e invece andò oltre, evidenziando la “terzina“ di coloro valutati come migliori, sulla base della quale poi Biancani fece la scelta. La Maggiulli chiede dunque che vengano annullati tutti gli atti conseguenti alla selezione, nominando lei dirigente o, in alternativa, vuole il risarcimento dei danni. Il Comune ritiene regolare la procedura anche alla luce della giurisprudenza in materia.

Ma ci fu altro in quella vicenda. Prima di tutto, una lettera in cui i dipendenti del settore chiedevano a Biancani di confermare la dirigente con cui avevano lavorato fino a quel momento. Poi i dubbi si erano appuntati sul cambio di nome del settore stesso, un cambio che fu ratificato da una delibera di giunta mentre la selezione era in corso: da “Servizio transizione ecologica e digitale“ a “Servizio transizione ecologica, energetica e digitale“. Considerando che la multinazionale austriaca in cui ha lungamente lavorato la vincitrice della selezione si occupa di energia e gas, è scattata subito la dietrologia. Anche se, ha specificato il Comune, ciò che contava era il contenuto del bando, mai modificato. Infine è emerso che solo ad alcuni candidati, compresa la vincitrice, era stato consentito di sostenere il colloquio on line, sebbene fosse vietato dal bando. Il fatto che poi Margherita Salucci abbia avuto una militanza nella Sinistra giovanile e abbia fondato una sezione del Pd a Vienna ha messo pepe sulla polemica. "Non la conoscevo nemmeno", ci ha tenuto a precisare su questo Biancani. Ma da quelle polemiche alla causa in tribunale il passo è stato breve, La prima udienza è fissata per il 18 aprile.

Roberto Fiaccarini