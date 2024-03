"L’ex ferrovia non sarà riattivata. Utilizzatela per l’Adriatic link"

"Terna utilizzi il sedime della ferrovia Fano-Urbino per il passaggio sotterraneo delle tubazioni di Adriatic link". La proposta è del comitato Ciclovia del Metauro per il quale l’elettrodotto sottomarino, una volta sbarcato a Metaurilia per arrivare alla nuova stazione di conversione di Carrara, invece di passare lungo le strade comunali, potrebbe sfruttare la Fano-Urbino. "Il tracciato – fa presente Enrico Tosi – sarebbe più corto e non darebbe fastidio a nessuno. Anzi sarebbe l’occasione per pulire l’area in cui insistono i binari". Ipotesi che il comitato della Ciclovia del Metauro ha già avanzato qualche anno fai ai tecnici Terna.

"Non ci dicano – fanno presente Tosi e Leonardo Zan – che la soluzione non è praticabile perché la Fano-Urbino è una ferrovia turistica: non è vero. La legge dice che la Fano-Urbino può diventare una ferrovia turistica solo se sia rispettata una precisa condizione: il finanziamento per la ricostruzione, gestione, manutenzione e sicurezza. Siccome il finanziamento (si parla di 280 milioni) non esiste, la linea non ha titolo per essere classificata come ferrovia turistica". E ancora Tosi e Zan: "Ci si ostina a bloccare la Fano-Urbino per non smantellare un castello di promesse sul ripristino della ferrovia. Ed è lo stesso motivo per il quale non viene reso noto lo studio di fattibilità di Rfi sul ripristino del treno turistico, costato 1 milione di euro. Ripristino della ferrovia che, sono sicuro, non sarà neppure nel programma elettorale del centrodestra. Di fatto il finanziamento non esiste, lo studio di fattibilità già completato non viene divulgato, l’anello ferroviario marchigiano non la prende più in considerazione e il collegamento a Pergola con la subappenninica italica è solo ipotizzato". "Da anni abbandonata – concludono – la Fano-Urbino è una occasione persa per lo sviluppo economico del territorio".

Anna Marchetti