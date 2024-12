L’ex Foglietti castiga il Loreto. Roseto domina

Roseto 75 Loreto 55: Arienti 9, Morigi ne, Corral 18, Cocciaretto 5, Perella 8, Maretto 9, Bini 2, Cecchetti 12, Minac ne, Mazzarese 9, Lestini 3. All. Foglietti

PESARO: Delfino 22, Cevolini, Battisti, Cipriani 4, Mattioli ne, Tognacci, Santucci 8, Aglio, Broglia 9, Gulini 10, Jareci 2. All. Ceccarelli

Parziali: 19-17, 23-18, 10-14, 23-6. Progressivi: 19-17, 42-35, 52-49, 75-55. Usciti per 5 falli: nessuno.

"Hanno avuto più fame di noi". Così il general manager di Loreto Federico Ligi. Il cambio di allenatore dice bene agli abruzzesi. Coach Foglietti, grande ex dell’Italservice batte Pesaro. Per lui una rivincita. Per il team del presidente Pizza una battuta di arresto. Finisce quindi la striscia positiva dai gialloblu che bloccano a un passo dal Natale la corsa. Poco male. Ora c’è la pausa festiva. "Ci sarà modo di ricaricare le batterie" continua il dirigente del Loreto. A Roseto comunque al di là del risultato c’è stata battaglia. Ma l’effetto del cambio di coach ha dato gli effetti desiderati ai padroni di casa. Non sono bastati i 22 punti di Delfino. Dall’altra parte si è però giocato più di squadra. Ognuno ha messo il suo mattoncino. "Roseto ha meritato, hanno fatto una gara di maggiore intensità - analizza Ligi -, noi abbiamo avuto una cattiva serata anche al tiro". Ora un po’ di riposo e poi si riprende a lavorare. Le ambizioni dei pesaresi restano alte. Uno stop non cambia nulla.

b.t.