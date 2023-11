L’ex fornace Volponi in vendita sul web

Due milioni e quattrocentomila euro. Ecco il valore richiesto per l’antica fornace Volponi. Terreno e mattoni che servirono per cuocere altri mattoni. Un terreno e un rudere che purtroppo probabilmente nessuno comprerà, per quella cifra. Ma, se qualcuno fosse interessato, è molto facile trovare l’annuncio e contattare i proprietari. Da qualche settimana, basta navigare sul sito Idealista.it, noto portale di annunci immobiliari, e scovare tra i milioni di proposte anche un vago “Terreno in vendita in SS73bis“. Il titolo può passare inosservato, ma foto e descrizione, quelle no.

Corrispondono inequivocabilmente alla dismessa fornace di laterizi Volponi, situata immediatamente sotto la città e chiusa nel 1974. Infatti, le foto, alcune attuali, altre d’epoca, parlano chiaro, assieme alle planimetrie: si tratta dell’industria dal caratteristico camino che ha sfornato per circa un secolo mattoni per la città e per tutto l’entroterra; la più grande industria urbinate, finché operò. Ecco cosa dice l’annuncio: "In prossimità del centro di Urbino, alle pendici della città e nelle immediate vicinanze delle mura cittadine si propone in vendita un’area da riqualificare, facilmente raggiungibile sia che si provenga da Fano o da Pesaro che dai comuni della prima fascia appenninica. Sull’area insistono ancora i ruderi di un’antica fornace (Fornace Volponi), da anni inutilizzata e in stato di abbandono. L’area in oggetto ricade all’interno di un Piano Regolatore definitivamente approvato nel 2009 dal Comune di Urbino che prevedeva la possibilità di insediare un centro polifunzionale comprendente servizi commerciali, direzionali e, in piccola parte, residenziali. Le funzioni commerciali e direzionali potranno occupare l’intera S. U. L. prevista di 9.300 mq; nel rispetto di tale limite sarà possibile insediare anche funzioni turistico-alberghiere e residenziali fino a 4.900 mq; in ogni caso le funzioni residenziali non potranno superare i 1.400 mq di S. U. L. con un massimo di 20 alloggi. All’interno di questo Progetto di recupero il complesso così concepito potrà inoltre configurarsi come un nodo di interscambio per i trasporti locali e turistici, che contribuirà a decongestionare il traffico all’interno del centro storico. L’efficacia di tale struttura sarà garantita dalla creazione di ampi parcheggi sia di carattere privato, a stretto servizio delle funzioni insediate, sia di carattere pubblico in relazione all’obbligo di rispettare le dotazioni minime di legge e alla esigenza di assolvere alla funzione propria dei nodi di interscambio. Tali servizi dovranno essere completamente interrati in modo da garantire un prevalente uso pedonale dell’area della Fornace. Sarà consentita anche la realizzazione di una ridotta quota di parcheggi a raso a condizione che questi siano localizzati in ambiti protetti rispetto alle principali visuali dal Centro Storico e da San Bernardino. La struttura, costruita attorno alla metà del 1800, visse un periodo glorioso. All’epoca, in piena rivoluzione industriale, questa fabbrica di laterizi rappresentava il punto di partenza di qualsiasi nuova costruzione o ristrutturazione nel Montefeltro. Nel 1908 venne acquisita dai fratelli Volponi. Superficie totale del terreno 76.633 m²". Il prezzo, come abbiamo detto, è di 2.400.000 euro, e l’area in vendita è chiaramente proposta dalla Cerved Property Services Italia (sede a San Donato Milanese) come edificabile, in modo da incoraggiare la vendita senza soffermarsi più di tanto sugli scomodi ruderi, che comunque occorrerà demolire, se qualcuno fosse davvero interessato all’acquisto. Insomma, gli interessati si facciano avanti. Prima che anche il camino crolli. Che anzi, è sottoposto a tutela dalla Soprintentenza e non deve cadere. "E’ bene che quell’area sia acquistata da un ente pubblico come il Comune o l’Ateneo – ci ha dichiarato il sindaco Gambini –. Ma non a quel prezzo, è veramente molto alto. Chiedano meno".