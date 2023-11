L’ex Intendenza insegna. Un telone a Villa Marina come quello in piazza

Operazione di... facciata: verrà posizionato dall’Inps e dai Postelegrafonici un grande telone sul fronte di viale Trieste delle colonie di villa Marina. Sulla facciata, un po’ come ha fatto il Demanio nell’ex ufficio dell’intendenza di Finanza in piazza del Popolo, e come accadrà anche per la stazione ferroviaria, verrà riprodotto il fronte di questo edificio in alcuni punti pericolante: è abbandonato da molti anni. Alcune squadre hanno iniziato a lavorare per la messa in opera del telone. Non solo, perché verranno posizionate anche delle reti metalliche per impedire l’accesso ai locali: questo perché, e non solo durante il periodo estivo, si sono introdotti all’interno dello stabile giovani che hanno dato vita a bivacchi. Una terra di nessuno, per cui sono state aperte le tapparelle delle finestre, sono stati infranti vetri dando un senso dell’abbandono e del degrado in pieno viale Trieste.

Tutto questo in attesa di capire se l’Inps riuscirà a trovare la quadratura economica per mandare avanti il suo progetto che in linea teorica prevede la realizzazione di mini-appartamenti da affittare, anche per periodi brevi, a pensionati non solamente dell’istituto Postelegrafonici ma anche dell’istituto di previdenza sociale.

Negli ultimi incontri che ci sono stati in Comune sul problema Villa Marina, il sistema frenante alle operazioni di ristrutturazione è stato attivato per ragioni di conto economico "perché con soli 68 appartamenti non ci sono i margini e una sostenibilità economica per giustificare un investimento così importante come ristrutture questo stabile che è stato costruito durante il periodo del Fascio", dice chi ha assistito agli incontri con i tecnici incaricati dall’Inps e l’amministrazione. "Troppo poche 68 residenze per cui devono riuscire a realizzarne di nuovi per avere un equilibrio e un ritorno dell’investimento", è stato detto.

Legato a questo progetto dell’Inps anche l’acquisizione di tutta l’area che è fronte città che aveva ospitato anche una palestra. Questo al fine di ricavarci servizi proprio per gli ospiti degli appartamenti che si vorrebbero realizzare: un ristorante, un centro sportivo ed anche una palestra. Altra area nel più completo abbandono tanto che l’amministrazione sta sondando per capire se ci sono manifestazioni di interesse per l’affitto o la cessione dell’area, cosa comunque che avverrà con un bando pubblico. "Può anche essere che in Comune abbiano giocato questa carta delle manifestazioni di interesse per capire quanta volontà ci sia da parte dell’Inps di portare a compimento il suo progetto per anziani".