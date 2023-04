L’ex ’Morselli’ intitolato a Tagliolini "Daniele esempio per 400 studenti"

È tra la commozione della moglie Giovanna, dei figli Matteo e Adele, dei famigliari più stretti e dei tanti sindaci della Provincia riuniti, che ieri mattina si è scoperta la targa celebrativa dedicata a Daniele Tagliolini, morto a 44 anni poco più di un anno fa per via di un tumore.

Ora l’ex Morselli in via XI Febbraio, che oggi ospita il Liceo Mamiani Scienze Umane di Pesaro, è diventato il Palazzo dedicato all’ex sindaco di Peglio, presidente della Provincia e di Marche Multiservizi.

"Con Daniele è andata via una figura, oltre che un amico, che rappresentava un punto di riferimento per tutti noi piccoli comuni - ha raccontato commosso il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Polini -. Era un grande politico, da sempre in grado di trasmettere speranza e sogni. Daniele rimarrà sindaco in eterno".

Ed era stato proprio lo stesso presidente della Provincia Paolini nei mesi scorsi a proporre l’atto dedicato alla memoria di Tagliolini, svoltosi in via ufficiale ieri mattina.

Oltre alla targa celebrativa, ora visibile fuori dal Palazzo dell’Istituto Mamiani, è stato anche realizzato un murales all’interno dell’aula magna della scuola, disegnato dagli studenti del Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro. Il docente Paolo Mazzanti, assieme ai due figli dell’ex sindaco di Peglio, Adele di 15 anni e Matteo di 11, ha poi scoperto il disegno che ha commosso l’intera sala: un primo piano di Tagliolini tinto di colori sgargianti e una frase motivazionale che cita: "Le cose belle rimangono e fanno cresce altre cose belle". Sullo sfondo l’azzurro del cielo accompagnato da alcuni areoplanini di carta.

"Questa scuola è Daniele. Lui con il suo attaccamento ai giovani, alla sostenibilità, alla cultura e alla modernità rappresenta a pieno i valori che questa struttura porta vanti. Ogni tanto - ha proseguito il sindaco Matteo Ricci - guardo la foto di Daniele che tengo con me nel portafoglio, come a chiedergli consiglio. Per tutti noi era e continuerà ad essere un faro che illumina i nostri percorsi".

Il Liceo Mamiani, sede Morselli, non è stato scelto a caso, le sue caratteristiche peculiari lo hanno reso affine alla figura attenta alla sostenibilità che rappresentava Daniele Tagliolini, essendo il primo edificio scolastico "nZeb" tra quelli gestiti dalla Provincia di Pesaro e Urbino, vale a dire col massimo grado di efficientamento energetico, consumo quasi pari a zero, classe A4 e antisismico. Una struttura colorata che al suo esterno ha ben 11 pannelli removibili e modificabili disegnati da diversi artisti del territorio, internamente invece sono presenti numerosi murales che rimandano all’idea del mare, della cultura e dei giovani.

"Daniele Tagliolini sarà sicuramente un esempio per tutti i 400 studenti che ad oggi frequentano questa nuova struttura - ha poi concluso il dirigente scolastico Roberto Lisotti -. Per noi è un onore poter ospitare il ricordo di un uomo così tanto amato. Un instancabile lavoratore".

Giorgia Monticelli

Alessandro Moretti