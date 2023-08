L’ex ‘Rio Rica’ cambia proprietà e prodotti: non più bar, ma articoli per lo sport

Dal produttore al consumatore, dalla palestra ad un negozio di prodotti dedicati a chi svolge attività sportiva. Perché l’ex bar "Rio Rica", oggi "I due vicoli", all’angolo tra via Zongo e via Sabbatini, cambia non solo padrone, ma anche tipologia di prodotti: dal caffè si passerà fra breve agli integratori. Basterà infatti attraversare la strada, uscendo dalla palestra che sta nascendo sotto palazzo Zongo, per infilare la porta di un negozio dedicato a tutti quei prodotti, soprattutto bevande, molto usati in particolare da chi svolge attività sportiva.

Nei giorni scorsi è stato infatti siglato il preliminare d’acquisto tra le proprietà dei muri che fanno capo alla famiglia Gnassi (bar accanto al teatro Rossini e titolari dei noti gelati Walter), ed il rappresentante della società "Thomach srl" che va ricondotta a Massimiliano Ascolillo, ex contitolare di una azienda che operava nell’asfaltatura delle strade ed anche ex socio del presidente della Vis Pesaro Mauro Bosco.

Comunque una operazione, quella di acquisire l’ex bar Rio Rica, che nasce un po’ come servizio alla palestra, almeno così pare, che sta prendendo vita proprio al piano terra di via Zongo. Uno spazio di 350 metri quadrati che dà anche sul lato di via Sabbatini e che secondo i tecnici che lavorano per Ascolillo dovrebbe essere inaugurata per la fine dell’anno. Una struttura, la palestra, pensata soprattutto per venire incontro ai residernti del centro storico che ora debbono prendere la macchina per poter fare attività sportiva nel corso dell’inverno. Fra l’altro Massimiliano Ascolillo è uno del mestiere perché è titolare di un’altra palestra in via dei Pioppi nella zona del nuovo palasport, alla Torraccia.

Per chiudere l’operazione – l’accordo tra le parti è stato raggiunto – manca solamente la firma dal notaio. Ma non è finita perché ora la nuova proprietà dovrà trovare un accordo anche con il gestore di questo bar che originarariamente era anche una torrefazione, perché si cambia totalmente genere di prodotti.

Per via Zongo una specie di ‘rinascita’ anche perché i locali al piano terra dello storico palazzo Zongo, che si interfaccia con l’Intendenza di Finanza ed anche con i giardini della Prefettura, erano sfitti da oltre trenta anni. Adesso a questa operazione si accosta anche quella che verrà creata proprio nei locali ex Rio Rica che sono tra via Sabbatini e la stessa via Zongo.

Un angolo nel cuore della città – perché si è a poco più di cento metri da piazza del Popolo – che dovrebbe riprendere vita anche perché a poche decine di metri di distanza si sta ristrutturando palazzo Ricci che sarà parte integrante con il conservatorio, della cittadella della musica.

m.g.