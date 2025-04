L’ex scuola professionale risorgerà moderna e funzionale

Sono iniziati a inizio mese i lavori di demolizione e ricostruzione del complesso dell’ex scuola professionale di Fermignano, situato accanto alla chiesa di Santa Maria Maddalena. Si tratta di un intervento di grande rilevanza per la comunità, finanziato con i fondi dell’8 per mille della Chiesa Cattolica e cofinanziato dall’Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado e dalla Parrocchia di Fermignano. Il progetto prevede l’abbattimento dell’edificio esistente e la realizzazione di una nuova struttura moderna e funzionale, che sorgerà in una zona centrale e strategica della cittadina. I nuovi spazi saranno messi a disposizione della comunità parrocchiale. Si tratta di un’opera attesa da decenni, che consentirà finalmente di riqualificare un’area significativa all’ingresso del paese, restituendole dignità e nuova vitalità. Determinante è stato il contributo della Curia e dei parroci di Fermignano: l’attuale monsignor Davide Tonti e il predecessore monsignor Giuseppe Tabarini – conosciuto da tutti come don Pippo – che ha fortemente creduto in questo progetto e si è attivamente adoperato per la sua realizzazione. I lavori, diretti dall’ingegnere Antonio Marconi, sono affidati all’impresa Guidi & Meliffi di Urbania e si protrarranno per i prossimi mesi. "Mi sono impegnato per portare avanti questo progetto iniziato dal mio predecessore don Pippo, per trasformare una struttura degradata per l’incuria, che negli anni ‘40 e ‘50 del ‘900 ospitava la Casa del Sacro Cuore, opera voluta dal don Adelelmo Federici e destinata ad oratorio ed aule per attività parrocchiali. Sarebbe poi dovuto diventare una casa per gli anziani di Fermignano, ma venne poi adibita ad Istituto Professionale. Diventerà un oratorio polifunzionale a servizio della comunità, un luogo di condivisione per bambini e ragazzi, in cui organizzare attività, laboratori e magari anche una biblioteca, insomma uno spazio da vivere, che tutti possono usare" dichiara mons Davide Tonti. Anche il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzi, coinvolto nel momento della consegna dei lavori, ha espresso soddisfazione per l’avvio e riqualificazione della zona

Valentina Damiani