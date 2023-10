Lezione di cinema, studenti al “Solaris“

Tutti al cinema anche quest’anno, si riparte con l’iniziativa “Move the Movie” il progetto del Cinema Solaris rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado per avvicinare i più piccoli al mondo cinematografico. Un percorso formativo e di intrattenimento che nell’anno precedente, dopo aver vinto l’ Europa Innovation assieme a 4 cinema italiani, ha riscontrato grande successo; si ripropone così anche quest’anno partendo dal 16 ottobre fino al 30 aprile 2024. Un programma ricco di proiezioni perlopiù mattutine che vedrà come protagonisti tante classi del territorio aderenti all’iniziativa.

"I ragazzi non parteciperanno soltanto alla visione di un film ma gli sarà chiesto di rappresentare attraverso disegni ciò che gli ha più colpiti; tutti i disegni verranno digitalizzati per un grande evento che li vedrà protagonisti attraverso un’installazione artistica di Riccardo Venturi, artista scelto dal Quartiere-12 Pantano" sottolinea Silvia Ortolani del Cinema Solaris. Tutti i film scelti per questa iniziativa hanno un fondo di insegnamento, un fondo storico e di crescita, pensati per raccontare una storia ma soprattutto per lasciare un insegnamento ai ragazzi e non solo.

"Un altro obbiettivo è quello di raccontare ai bambini quello che c’è dietro al cinema, tutta la preparazione e i tanti lavori coinvolti attraverso l’incontro con figure formative come scenografi, fotografi e tanto altro che coinvolgeranno gli studenti in dibattiti durante ogni proiezione" aggiunge Ortolani. La partecipazione è aperta anche ai ragazzi che non frequentano le scuole aderenti che potranno assistere, nei weekend, ad una proiezione di produzione europea e gli verrà rilasciato il biglietto del film per confermare la partecipazione al progetto, il disegno andrà poi consegnato direttamente al cinema. Il progetto è realizzato con il patrocinio dell’assessorato alla Bellezza del comune di Pesaro e quest’anno in collaborazione con il Quartiere 12- Pantano.

"Un’iniziativa che contribuisce a rafforzare il messaggio di cinema per tutti ma soprattutto l’unicità del vedere un film proiettato in sala piuttosto che con altri device", afferma l’assessore Daniele Vimini. Ecco i 12 titoli: Dililì a Parigi, Mummie a spasso nel tempo, L’ultima volta che siamo stati bambini, Titina, Mary e lo spirito di mezzanotte, Manodopera, Mavka e la foresta incantata, Il Faraone, il Selvaggio e la principessa, Maurice un topolino al museo, Blu e Flippy amici per le pinne, Robot Dreams, Prendi il volo.

Per le scuole il costo a persona è di 5 euro a proiezione, gratuito per i docenti accompagnatori. Per info e adesioni, Silvia Ortolani: brezzalmonte71@yahoo.it 3285786745

Ilenia Baldantoni