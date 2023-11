Lezione di economia nell’era digitale

A Urbino, mercoledì 8 novembre dalle 16, nell’Aula Blu di Palazzo Battiferri della Facoltà di Economia dell’UniUrb, il professore David Soskice della London School of Economics (LSE) inaugurerà il nuovo ciclo del dottorato internazionale in Global Studies. La sua lezione riguarderà le dinamiche di polarizzazione economica e sociale nell’era digitale. Presenti il rettore Calcagnini e dal Coordinatore del dottorato Antonello Zanfei. Sarà possibile partecipare in presenza o online al link https:bit.lySoskice-PhD-Global-Studies