Lezione di giornalismo: ecco la terza puntata

Terza “incursione“ di studenti della scuola media inferiore “Leopardi“ di Pesaro nella redazione del “Carlino“ di Pesaro. L’intera operazione durerà fino a domani e quando sarà conclusa avrà portato nei locali di via Manzoni ben 180 fra ragazzi e ragazze delle varie classi dell’istituto. I 34 giovani virgulti arrivati eri mattina rappresentavano le classi I, sezioni A, B, C ed erano accompagnati dai loro docenti Elisabetta Paoletti, Ezio Gulini, alla sua seconda presenza in qualità di accompagnatore, Ida Maria Lavana. Ecco i loro nomi ed eccoli raffigurati nella immancabile foto ricordo della visita: Giulio Amadori, Tommaso Delbaldo, Federico Mattioli, Gabriele Presicce, Sebastien Pugliese, Enea Tamborrini, Tommaso Tonelli, Emiliano Turrini, Otniel Mihai Benzar, Salomeia Benzar, Gianmarco Bilancioni, Alex Florin Bonaci, Arianna Casula, Emanuele Gaudenzi, Elisa Gennari, Leonardo Mencoboni, Vittoria Montanari, Giorgio Moretti, Michele Pierantoni, Matteo Poncescu, Agostina Sosa, Virginia Tartaglia, Giulia Agostini, Matteo Di Matteo, Francesco La Cava, Elisa Leonardi, Davide Massanelli, Giulio Mazzanti, Luca Mazzoli, Sofia Menchetti, Yuri Motola, Edoardo Oliva, Alice Serafini, Francesco Tontini.

Fra oggi e domani è attesa al “Carlino“ un’altra sessantina di giovani studenti della “Leopardi“, per un’operazione che ha rinsaldato i rapporti fra scuola e informazione.