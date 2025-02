Lezione di guida sicura per i ragazzi. C’è la maschera che simula l’ebbrezza

La guida sicura si impara da giovanissimi: è questo il pensiero che sta dietro al progetto che da dieci anni è portato avanti dalla Polizia Locale di Urbino e che nel 2025 si è concluso in questi giorni. Ma per questa edizione c’è stata una novità: una mascherina che simula lo stato di ebbrezza, acquistata dal comando dei vigili urbani coi proventi delle sanzioni e utile proprio per mettere in guardia le persone dall’abuso di alcol.

A portarla nelle scuole medie dell’istituto comprensivo “Volponi Pascoli“ il comandante Fabio Mengucci assieme al sovrintendente Luca Bastianelli e agli agenti Luca Pierleoni e Cecilia Taticchi. "Il progetto – spiega Bastianelli – vuole sensibilizzare i ragazzi sulle regole del codice della strada e su buone pratiche alla guida. Lo portiamo alle medie perché i ragazzi si avvicinano all’esame del patentino del ciclomotore, quindi stanno per diventare utenti della strada a tutti gli effetti. Oltre a delle spiegazioni utili sul codice della strada, da quest’anno abbiamo portato la nuova mascherina che, una volta indossata, avendo delle lenti con una speciale rifrazione, simula una guida con in corpo un tasso alcolemico di 1,5, quindi ben sopra il limite".

Gli alunni hanno camminato su un tappeto con stampato un apposito percorso curvilineo con vari ostacoli, e dovevano cercare di schivarli con la mascherina indossata, cosa molto ardua: "Si sono resi conto che l’alcol non è compatibile con la guida – ha spiegato la professoressa Enrica Paci – e di tante altre regole da rispettare. Il progetto, nato da un’idea del nostro istituto col supporto di Comune e Polizia Locale, è durato due settimane e ha coinvolto i tre plessi di Pascoli, Volponi e Gallo di Petriano".

Per i prossimi anni, c’è l’idea di allargarlo alle scuole superiori: "Si tratta di un progetto molto importante – spiega l’assessore alle politiche educative Massimiliano Sirotti – per fare prendere reale consapevolezza dei rischi di mettersi alla guida in stato di ebbrezza; è un’iniziativa fondamentale per cercare il più possibile di evitare che succedano tragedie che, ahimè, si riscontrano spesso. Troppi giovanissimi si mettono alla guida con leggerezza, ignari delle vere implicazioni di alcol o droghe, per cui è giusto fare il possibile per renderli consapevoli. È un progetto che come amministrazione siamo lieti di appoggiare e che rientra pienamente nell’idea di comunità che educa".

Giovanni Volponi