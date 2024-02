Lezione sul prelievo fiscale. A scuola parla il direttore dell’Agenzia delle entrate

Il direttore dell’agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini sarà ospite questa mattina di un seminario intitolato "Patto democratico, patto fiscale – La destinazione del prelievo fiscale e la sua accessibilità per i cittadini", che si terrà alle ore 10.50, nell’aula magna dell’Istituto Bramante Genga di Pesaro. Per l’occasione il direttore incontrerà gli studenti delle classi V dell’indirizzo Tecnico Economico dell’istituto, che avranno la possibilità di fare domande e confrontarsi con lui su temi molto articolati come quello della fiscalità. L’incontro rientra nell’ambito del programma di educazione per le scienze economiche e sociali, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e diretto da Carlo Cottarelli.