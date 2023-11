Lezione sul successo dei Pink Floyd

Oggi a Pesaro alle 18,30 allo spazio Webo in via Gagarin 161, si celebreranno i 50 anni di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, uno dei dischi di maggior successo della storia della musica. Nicola Randone, autore del libro Together we Stand - Divided we Fall per l’editore Arcana, spiegherà le ragioni di questo eccezionale successo che sono da ricercare nella creatività musicale, nelle sonorità sperimentali, nella poetica e nel messaggio, con Antonino di Gregorio a moderare la serata. L’orchestra elettrica interpreterà dal vivo alcuni dei brani dell’album, con Nicola Randone. Evento organizzato da Edoardo Mensitieri dell’associazione “Seventy Mood“.