Lezioni all’Ateneo per usare il cellulare

Quanti segreti posso essere svelati sull’utilizzo dello smartphone? Lo si potrà scoprire domani mattina a Urbino in via Saffi. Infatti prende il via il ciclo “Percorso formativo sul digitale“ del progetto “Bussola Digitale: Orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali“, un ciclo di corsi di formazione organizzato dalla Regione Marche in collaborazione con l’Università di Urbino.

Gli incontri, progettati per permettere ai cittadini di sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione, mirano alla diffusione della cultura digitale.

Il primo incontro è proprio dedicato ai segreti dei comuni telefoni cellulari smartphone, dove saranno spiegati una serie di dettagli su come utilizzarlo al meglio segreti dello smartphone: come utilizzarlo al meglio, si svolgerà nell’aula Amaranto di Palazzo Battiferri dalle 9,30 alle 12,30.

Il corso, completamente gratuito, è finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie per l’uso efficace dei dispositivi mobili. Per prenotare il posto al corso, visitate il sito: www.uniurb.itbussola-digitaleprenota

Per informazioni sui corsi e iscrizioni, è possibile visitare il punto di facilitazione digitale in via Saffi 2, lo sportello è aperto tutti i lunedì dalle 9,30 alle 17.

fra. pier.