Lezioni di Chirurgia al Santa Croce

L’ospedale Santa Croce diventa sede di alta formazione per la chirurgia in day surgery. Dopo la chirurgia generale al San Salvatore, si porta a casa un riconoscimento anche la chirurgia di Fano e il suo reparto polifunzionale di day surgery e chirurgia ambulatoriale. Proprio al Santa Croce faranno formazione sul campo i chirurghi, gli specializzandi al quarto e quinto anno, gli specialisti in anestesia e rianimazione e gli infermieri che la scorsa settimana hanno terminato la prima fase del corso di alta formazione in chirurgia ambulatoriale e day surgery organizzato dalla scuola nazionale ospedaliera di chirurgia. Tra i docenti Alberto Patriti, direttore di Chirurgia generale degli ospedali di Pesaro e Fano, con una sessione dedicata alle tecniche innovative per il trattamento delle ernie e dei laparoceli. "A Fano vengono eseguiti dalla équipe della chirurgia generale interventi a ciclo breve, cioè che richiedono un solo giorno di ricovero o nessuno – spiega Patriti -. I partecipanti al corso di alta formazione, provenienti da tutta Italia, acquisiranno informazioni sul nostro modello organizzativo, con approfondimenti sulla gestione del rischio e sull’uso delle più moderne innovazioni tecnologiche e dei sistemi informatici. Siamo stati scelti come luogo di formazione per il lavoro che svolgiamo ogni anno, con più di 2mila interventi in day surgery o ambulatoriali solo di chirurgia generale. Dati e qualità delle prestazioni che confermano come la chirurgia a ciclo breve attiva a Fano sia tra le più efficienti del Paese".