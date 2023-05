Lezioni di cittadinanza Studenti in cattedra

Un insegnamento che dallo Stato arriva alla popolazione adulta, passando per i ragazzi delle scuole fanesi che sabato prossimo ci insegneranno a stare al mondo con una giornata ricca di iniziative. E’ stata annunciata ieri, nella Giornata dell’Europa, la 1° Giornata cittadina di Educazione civica messa in campo dal professor Davide Dobloni e che coinvolgerà i ragazzi fanesi delle scuole medie Nuti, Gandiglio e Padalino oltre che dei 3 Poli scolastici Superiori. "E’ difficile fare una narrazione del programma della giornata - ha detto Dobloni -. Le parole chiave attorno a cui è nata l’istituzione di questa Giornata sono quattro: scuola, trasversalità, associazioni e comune. Formare cittadini è infatti obiettivo e prerogativa sia del mondo della scuola, che delle istituzioni, dell’associazionismo e del volontariato. E così abbiamo fatto convergere in un’unica esperienza le sensibilità che le tante associazioni fanesi esprimono in ambito solidale, culturale, ambientalista e sportivo con quelle, proprie, della scuola".

Il programma si articola in appuntamenti in centro storico, principalmente in piazza Amiani, dalle 15 alle 22 (si parte con la Tavola Rotonda: educare alla musica per arrivare alle 21.15 al concerto dell’Orchestra Sinfonica Rossini ‘La gioia in musica’, passando per il progetto di Teatro in carcere a Fossombrone) ma anche la passeggiata ambientalista al Lago Vicini delle 15 e la pulizia dell’area floristica protetta di Baia del Re (appuntamento in bici alle 14.30 alla Memo o direttamente lì alle 15.15). Il programma completo degli eventi sul sito del Liceo Torelli al link https:liceotorelli.edu.it1-giornata-cittadine-delleducazione-civica

