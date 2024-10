Lezioni di inglese e parità di genere. Con una mostra al ‘Mengaroni’

Lunedì scorso, nella sala Rossa del Comune, si è tenuto il seminario per la chiusura del progetto "English 4next generation" finanziato dal fondo sociale europeo e dalla Regione e gestito da Co.meta srl, ente di formazione accreditato con sede in via degli Abeti 120. Al riguardo Silvia Marsili legale rappresentate Co.meta srl ha detto: "Sono stati coinvolti oltre 60 studenti effettivi e 20 uditori delle classi quarte e quinte di alcuni istituti superiori della provincia con l’obiettivo di aumentare le competenze linguistiche frequentando un percorso per ben 80 ore totali e per conseguire la certificazione Cambridge, riconosciuta a livello europeo, grazie all’ente certificatore ‘Inlingua school Pesaro’. Alla fine del percorso, 28 allievi hanno conseguito una borsa di studio/lavoro per tre settimane a Dublino, dove hanno seguito per una settimana un corso Business english e due settimane di stage all’estero". Questi gli otto istituti coinvolti: Alberghero Santa Marta; liceo Artistico Mengaroni; liceo classico Mamiani; Itis Urbino; liceo Artistico Scuola del Libro Urbino; Montefeltro Sassocorvaro; Polo Celli Cagli e Piobbico e liceo Nolfi Apolloni Fano.

Poi Marsili ha aggiunto: "Questo momento conclusivo è finalizzato a rendere evidente l’impatto del progetto in termini formativi, nonché a consegnare agli allievi i certificati Cambridge conseguiti. Oltre alla parte di preparazione e conseguimento della certificazione, hanno potuto approfondire il tema sulla violenza di genere con il supporto dell’associazione Percorso Donna, con lo scopo di realizzare la mostra "What were you wearing?". Mostra che è stata inaugurata proprio lunedì al "Mengaroni". A illustrare la mostra sono state Laura Martufi ed Elisabetta Furlani di Percorso Donna: "‘What Were You Wearing’ è una mostra che fu lanciata negli Stati Uniti nel 2013 e poi approdò da noi, a Pesaro, nel 2019. Ora le ragazze e i ragazzi che partecipano al progetto English4U l’hanno riproposta al Mengaroni: è aperta a tutti, a ingresso libero, fino a sabato con orari dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18. E’ un progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che parte da una domanda posta ricorrentemente a chi subisce molestie o violenza sessuale: ‘Come eri vestita?’ e perché non si chiede mai all’altro come era vestito?". Presenti all’incontro anche l’assessora Camilla Murgia, Antonella Pirini di ‘Inlingua school Pesaro’, alcuni dirigenti scolastici, insegnanti, studenti e famigliari.

Luigi Diotalevi