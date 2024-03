Lezioni di primo soccorso per i liceali del Nolfi-Apolloni

Quaranta ragazzi del quarto anno del Liceo Nolfi Apolloni ieri mattina sono stati protagonisti della prima iniziativa del progetto "Viva Sofia", patrocinato dal Lions Club Fano in collaborazione con Ast Pesaro e Urbino, che li ha visti partecipare a un corso teorico-pratico gratuito di primo soccorso.

Attraverso sessioni pratiche e teoriche (vedi foto), i ragazzi hanno imparato a gestire situazioni di soffocamento e altre emergenze mediche, trovano negli insegnamenti la sicurezza e la prontezza necessarie per affrontare tali situazioni in modo efficace.

E’ stata per loro un’opportunità preziosa di apprendimento e crescita, dato che al contempo gli sono stati trasmessi i valori di solidarietà, responsabilità e altruismo, essenziali per costruire una comunità più sicura e consapevole. "L’evento pilota è stato il primo di lunga serie in quanto il Lions Club Fano - si legge in una nota del club -, in collaborazione con l’Ast di Pesaro e Urbino e il team di formatori, intendono ripetere anche nei prossimi anni l’iniziativa anche con altri istituti scolastici – conclude la nota del Lions club Fano – in modo da divulgare il più possibile tra la popolazione la conoscenza delle manovre salvavita".

ti.pe.