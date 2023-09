Lezioni di sindacato a Fano: Summer school Cisl al Prelato

Una Summer school organizzata dalla Cisl è in partenza a Villa Bassa Prelato. L’appuntamento è da oggi a giovedì con esponenti sindacali di livello regionale e nazionale. Il tema è "Generazioni in viaggio tra valori, organizzazione e visioni del ‘sindacato nuovo’. Cisl Onboarding!": "In questa occasione – afferma Cristiana Ilari, segretaria Cisl Marche – il percorso sarà dedicato alla cura dell’incontro e della socializzazione. Si riuniranno sia operatori neo-assunti che nuovi collaboratori e collaboratrici della Federazione Pensionati. L’iniziativa sarà anche aperta ad alcuni giovani che, come la Cisl, si occupano di animare le nostre comunità territoriali intorno ai temi della giustizia, del benessere sociale, della solidarietà e della sostenibilità". Un viaggio volto ad esplorare i principali elementi legati alla conoscenza dell’organizzazione, alla sua storia, ai suoi valori fondanti e al suo funzionamento. Ma non solo. "L’obiettivo sarà anche quello di orientare chi muove i primi passi nell’organizzazione e nei suoi “dintorni”, avendo tutti a cuore la vita dei nostri territori e delle persone che li abitano".