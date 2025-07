Lezioni di stile in largo Rastatt. La "Notte in moda" fa sognare

di Tiziana PetelliVintage? Sì, ma rivisitato. Elegante? Certamente. E artigianale, ovviamente. È la moda che emoziona, quella che racconta storie di stoffa e talento, a tornare protagonista nella notte più glamour dell’estate fanese. Domenica largo Rastatt si trasforma in passerella d’autore per la 27ª edizione di "Notte in Moda", l’attesissimo evento ideato e curato dall’associazione culturale ArteModa di Michela Ricci, da quasi sei lustri vera e propria fucina di creatività sartoriale.

L’evento è stato presentato ieri in conferenza stampa con un frizzante assaggio degli abiti che avevano sfilato lo scorso anno, come a dire: preparatevi, perché il meglio deve ancora venire. E proprio l’assessore alle attività economiche e grandi eventi Alberto Santorelli, che ha voluto inserire "Notte in Moda" tra i principali eventi di luglio promossi anche fuori regione, ha sottolineato quanto largo Rastatt – pur con qualche limite – si presti perfettamente a manifestazioni del genere. "Per la sua conformazione – ha detto – sembra vocato alle sfilate: una cornice affacciata sul mare che valorizza l’eleganza e la professionalità della scuola".

La novità di quest’anno? Una collezione speciale frutto del progetto di upcycling realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Contatto, che gestisce ’Abiti senza tempo’. Gli allievi della scuola hanno trasformato capi vintage in nuove creazioni contemporanee, completando così il loro percorso formativo tra taglio, stilismo e confezione. "Un progetto che parla di sostenibilità e di stile – ha spiegato Michela Ricci – e che interpreta le tendenze della moda con spirito libero e personale".

Cinque le linee che sfileranno, più la collezione "senza tempo". A scandire la serata (inizio ore 21.30), condotta come da tradizione dagli storici Marielena Del Bianco e Luigi Pansino, ci penseranno le esibizioni della scuola Chiaradanza e la musica raffinata del duo Tony Bungaro – Marco Pacassoni. Dieci abiti saranno selezionati per uno shooting fotografico a cura di Wilson Santinelli, quasi un premio al talento delle aspiranti stiliste.

A ribadire la centralità dell’evento per il territorio, anche le parole della rappresentante di Confartigianato Moda, che ha lodato la sinergia tra formazione e imprenditoria artigiana, e dello storico sponsor Bcc Fano, rappresentato da Michele Brocchini: "Non si arriva per caso a 27 anni di sfilate: qui c’è passione, impegno e una visione che guarda lontano". Largo Rastatt si prepara, insomma, a diventare passerella. E domenica sera, tra il profumo della brezza marina e l’eleganza che danza sulle note della moda, Fano sarà un po’ Milano, un Parigi e un po’ New York… ma sempre orgogliosamente sé stessa.