Lezioni digitali per over 50. Gli studenti in cattedra

C’è una sola scuola, a Pesaro e forse in Italia, dove gli studenti non solo possono entrare con il cellulare, ma passare tutta l’ora a ’smanettare’ con buona pace del ministro Valditara. Questa scuola è l’istituto professionale per l’industria e l’artigianato Benelli, dove una sessantina di over 50 sta per avventurarsi nella frequenza di un corso di "Competenze digitali" tenuto dagli studenti stessi della scuola, in un ribaltamento dei ruoli che non potrà che generare un reciproco arricchimento. Questo almeno è quanto sperano i promotori dell’iniziativa, ovvero i soci di ’50&Più’, che proprio nell’istituto Benelli hanno trovato quella condivisione in grado di dare forma a un bisogno ormai trascersale: quello di stare al passo con i tempi, comunicare sui social, padroneggiare le applicazioni, usare motori di ricerca, fare acquisti online e interfacciarsi con le pubbliche amministrazioni tramite lo Spid. Materie di studio nelle quali, davvero, i ragazzi di quarta dell’indirizzo Elettronica, hanno praticamente già il master di secondo livello.

"Non è solo un percorso virtuoso di contaminazione tra generazioni diverse – ha osservato l’assessora alle Politiche educative Camilla Murgia –: è anche un modo per prevenire le truffe, difendersi da tanti ’inconvenienti’ virtuali". Ha aggiunto il preside Raffaele Balzano: "Questo progetto consente ai nostri ragazzi di confrontarsi con età ed esperienze diverse: un percorso di crescita per entrambe le generazioni". Entusiasta Patrizia Caimi, presidente di 50&più: "E’ un progetto che avevamo in mente da tempo, e abbiamo trovato nell’istituto Benelli la massima condivisione. Abbiamo superato le iniziali resistenze e titubanze, ed ora siamo tutti ansiosi di partire".

"Le lezioni – entra nel dettaglio la prof Enrica Morena – si svolgeranno dal 6 novembre, tutti i giovedì dalle 14 alle 16.30 per 10 ore. In cattedra 16 ragazzi, sui banchi 60 alunni senior, divisi in tre gruppi da 20 a seconda del grado di preparazione: base, medio e avanzato. Ciascuno con il pc o con il proprio telefono". Per i ragazzi la valenza del progetto non si esaurisce in un mero benché prezioso arricchimento ’morale’. La scuola riceverà infatti dei fondi con cui acquisterà una telecamera da utilizzare per le attività, mentre i ragazzi potranno in questo modo assolvere agli obblighi formativi sviluppando tramite il corso le previste ore di orientamento. Il corso è rivolto ai soci di 50&Più. Chi fosse interessato o volesse informazioni può contattare l’associazione in strada delle Marche 58, 0721 698224.

ben.i.