Lezioni per evitare i malviventi

Oggi, dalle 17, al centro civico di Villanova, a Colli al Metauro, si terrà un nuovo incontro organizzato dai carabinieri della Compagnia di Fano guidati dal capitano Maximiliano Papale, per dare informazioni utili ad evitare raggiri di truffatori e malintenzionati. Nelle vesti di ‘docente’ ci sarà il luogotenente Antonello Pannaccio, che comanda la stazione di Colli al Metauro. Durante l’incontro verranno illustrate tutte le accortezze da seguire per evitare di subire truffe e furti e verranno descritte anche le modalità con cui si presentano i malintenzionati, spesso gentili ed eleganti. Particolarmente in voga, nell’ultimo periodo, le truffe attraverso i cellulari, attuate sia mediante chiamate vocali, che attraverso sms o mail contenti link che i truffatori invitano a cliccare proponendo, ad esempio, investimenti vantaggiosi, ma che in realtà sono lo strumento per conoscere pin e password coi quali poter eseguire prelievi fraudolenti. Sempre molto ‘gettonata’, soprattutto ai danni di anziani, anche la tecnica del ‘falso incidente’, con la richiesta di denaro per risolvere senza conseguenze penali un grave sinistro (mai avvenuto, ndr) procurato da un congiunto.

s.fr.