L’hangar, il ’ventre caldo’. Entra Walter Magnifico e subito il tempo si ferma

Quando entra Walter Magnifico è come se il tempo si fermasse dentro l’hangar. Qui, il 19 maggio del 1988, il capitano per eccellenza della Scavolini puntava il dito su Mike D’Antoni a terra, con Milano finalmente battuta e Pesaro campione d’Italia, a realizzare un sogno che Agide Fava, il padre della pallacanestro pesarese a cui è dedicato il piazzale adiacente, mai avrebbe immaginato potesse diventare realtà quando cominciò a radunare un manipolo di ragazzi per dare vita alla prima squadra di palla al cesto.

Arriva a rimorchio anche Peppe Ponzoni, un guerriero che ha vestito con orgoglio la maglia biancorossa fino al 1984. "Walterino vieni qui – gli sussurra il vecchio compagno di mille avventure – sediamoci vicini". Sfila poi Stefano Cioppi, oggi direttore sportivo della Vuelle, che era un ragazzino quando dentro questo edificio si compiva il miracolo cestistico e quindi Lucio Zanca, il marito di Fabiana Scavolini, che occupò il ruolo di general manager quando la squadra si trasferì all’astronave lasciando il ventre caldo del vecchio palas.

La famiglia dei cucinieri è seduta in prima fila, con Marisa - la moglie di Valter - in testa, mentre il patròn si prepara al taglio del nastro, prima di salire sul palco per il momento che aspettava da quasi un decennio. Il pensiero li ricolloca in automatico nella prima fila di quello che non si poteva definire proprio un parterre. Perché, pur essendo a ridosso del campo, erano gli stessi gradoni di cemento sui quali sono cresciute generazioni di ragazzi, gli stessi sui quali sono diventati uomini i figli di Elvino e Valter, gli stessi gradoni sui quali si è seduta, in mezzo a loro, Lorella Cuccarini, ai tempi in cui l’Inferno Biancorosso intonava fra i suoi cori più gettonati il successo della showgirl ‘La notte vola’ adattandone le parole per il mitico Darren Daye: "Vola, per tutto il campo vola, l’Inferno s’innamora…". Tra la folla ci sono anche gli speaker delle due Scavolini tricolori, Giorgio Giommi per il basket e Gianfranco Ioele per il volley. Quando parte il video ‘emozionale’ ci si rende conto che non c’è stato solo lo sport sotto le volte dell’hangar, anzi: le immagini in bianco e nero dei concerti storici che si sono tenuti al vecchio palas sono struggenti. Ma è solo quando appaiono le maglie biancorosse della Scavolini basket prima, e della Scavolini volley poi, che dal pubblico partono gli applausi più spontanei. E poi una vera ovazione, quando sui maxi schermi viene inquadrato un Valter Scavolini un po’ più giovane che stringe i pugni in segno di vittoria. La gente gli riconosce quello che ha fatto per la città nei campi dello sport ma anche dell’arte e avvertire questa gratitudine così forte, a 82 anni, è per lui sicuramente il premio più bello per la passione e la serietà con cui ha attraversato le varie epoche cittadine.

sul palco tutti i presenti si alzano in piedi e l’applauso che scroscia è infinito. "Questo rimarrà il gioiello di Pesaro e siamo orgogliosi di aver legato il nostro nome all’auditorium – dice Valter Scavolini, emozionatissimo -. Quello che abbiamo vissuto dentro questo palasport è nel cuore di tutti e c’è una data, in particolare, che tutti qua dentro ricordano e ricorderanno per sempre perché una squadra di provincia che batte una metropoli come Milano è stato un evento".

"Una grande gioia – prosegue il patron – una grande festa coronata da una tavolata che rimarrà unica: contava 12.600 persone sedute, col povero Patenta che fu costretto ad allestire dei punti volanti per affettare la porchetta a chi era rimasto in piedi. Ora Gigi è lassù e lo salutiamo". Una semplicità potente quella di Valter, una cultura vera in cui tutti possono riconoscersi. E che lo fa entrare di diritto nella storia di Pesaro come uno dei più grandi.