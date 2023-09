L’Hangartfest si racconta con una installazione

Il collettivo ed associazione Gesti Generativi (Spazio GeGe) inaugura oggi alle 18,30 nella chiesa della Maddalena a Pesaro l’installazione multimediale che racconta attraverso le immagini quattro anni di Hangartfest dal 2017 al 2022. L’istallazione sarà visibile fino al 15 ottobre 2023 da martedì a giovedì dalle 16,30 alle 19,30 e venerdì e sabato dalle 17,30 alle 21,30.

Il progetto dal titolo “Mossi da Visioni (MdV)“ tenta di narrare il festival di danza contemporanea diretto da Antonio Cioffi in modo inedito. L’associazione pesarese Gesti Generativi si occupa di arti elettroniche e digitali e tramite questa installazione vuole interagire con i visitatori, gli artisti ed i performers, elaborando i dati attraverso processi di ingegneria alchemica.

"Abbiamo ricevuto l’invito da Hangartfest per produrre questo lavoro – racconta Federico Moschetti uno dei rappresentanti dell’associazione Gesti Generativi –, abbiamo rielaborato quattro anni del festival rivisitandolo con una chiave nuova e dinamica attraverso un video dove scorrono le immagini raccolte dall’archivio della rassegna arrivata quest’anno alla ventesima edizione".

Moschetti che fa parte di un gruppo composto anche da Alice Belli, Luca Moroni ed Elena Giordani che è anche presidente dell’associazione, continua: "Abbiamo voluto creare un movimento della staticità delle immagini storiche della manifestazione di danza contemporanea. Abbiamo voluto dare un moto continui attraverso un video. Ogni foto è stata collegata con immagini nuove create appositamente per realizzare una unione tra le varie immagini, il tutto accompagnato dalla musica".

Per l’associazione GeGe questo è il secondo lavoro: "Siamo nati all’inizio dell’anno 2023 – spiega Moschetti –, con l’esigenza di creare delle interconnessioni tra le varie arti, accorpando in un’unica realtà multidisciplinare diverse espressioni. Tutti i nostri lavori sono dedicati a Eugenio Giordani che è il nostro maestro". Moschetti chiude con un appello: "Stiamo lavorando in spazi virtuali, ma ci piacerebbe avere un nostro spazio fisico dove agire e praticare le nostre capacità artistiche". Info su Instagram SpazioGege o su Facebook Spazio Ge.Ge.

Beatrice Terenzi