L’hater di Ricci si difende "Creati dei finti profili"

Faccia a faccia in aula, ieri mattina, tra il sindaco Matteo Ricci e un altro dei suoi odiatori. L’imputato, il pesarese Massimo Rocchi, libero professionista, (difeso dall’avvocato Paola Righetti) ieri è tornato a negare di aver diffamato Ricci sostenendo che qualcuno gli abbia rubato l’identità e creato dei finti profili a suo nome da cui poi sono state lanciate quelle bordate tramite la pagina "Pesaro mi piace o non mi piace". Frasi come "lo vedrei bene per i prossimi 5 anni a Villa Fastiggi per procurata epidemia" oppure "Matteo l’untore". Tutti attacchi social scagliati per via della campagna "no panico" che il sindaco aveva lanciato per poi ritirarla subito, appena il Covid era esploso. Ricci ha ribadito di essere stato costretto a passare alle carte bollate. "Si era creato un clima di odio culminato in quella lettera con i bossoli disegnati recapitatami a casa – ha riferito Ricci – Minacce di morte che non si potevano trascurare, come quell’insulto di ’untore’ in un periodo della pandemia in cui morivano in tanti. Devolveremo l’eventuale risarcimento a fini sociali" ha concluso il sindaco che ha chiesto 30mila euro. Prossima udienza, a novembre.

e. ros.