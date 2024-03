"L’ho sfidato due volte a 85 e 86 anni. Gli dissi: fai finta di giocare contro Nadal"

Gira voce che lei ha battuto Luca Nardi al circolo Baratoff e quindi il numero al mondo in realtà è lei?

"Sì, è vero ma non si può dire", risponde ridendo Catervo Cangiotti, ex presidente di Confindustria e grande appassionato di tennis.

Quante volte ha giocato contro Luca Nardi?

"Due volte. La prima quando ho compiuto 85 anni. A Luca l’ho visto nascere e conosco anche bene la madre e il padre. Gli ho chiesto questo regalo per il mio compleanno e me lo ha fatto".

Durata quanto la sfida?

"Una mezz’ora perché i primi trenta minuti li ho fatti con il suo ex allenatore Francesco Sani. Dopo è arrivato Luca ed abbiamo fatto un po’ di palleggi".

Scambiato qualche battuta?

"Sì, perché ad un certo punto gli ho detto: ‘Luca fa conto di giocare contro Nadal, fa un paio di servizi’".

E come è andata?

"Un pallina che era un bolide e che camminava a 200 all’ora. Quando iniziavo ad alzare il braccio la pallina era già dietro di me".

Questa la prima volta: e la seconda?

"Quella sempre per il mio compleanno e cioè l’anno dopo. Luca è stato anche la seconda volta gentilissimo e si è prestato".

E la sorpresa qual è stata?

"Che sono arrivato al circolo e mi sono trovato di fronte giornalisti e telecamere. Non riuscivo a capire cosa stesse accadendo. In realtà il presidente del circolo ha colto l’occasione di questa sfida per fare pubblicità al club per cui ci siamo ritrovati a fare due palleggi come le telecamere puntate addosso e con una schiera di giornalisti ad osservare".

Vista la partita contro Djokovic?

"Certamente. Ero davanti al televisore. Onestamente non pensavo che potesse finire con Luca che batteva il numero uno al mondo. Ma è successo. Fra l’altro una partita molto bella. Il tennis è una questione di concentrazione mentale perché non si può mai abbassare la guardia, non ti puoi rilassare un attimo e questa è forse la cosa più difficile. Perché per il resto Luca Nardi è bravissimo e ha anche alcuni colpi naturali molto belli".

Cangiotti, ancora gioca lei?

"Certamente. Tutti i week end faccio un’ora con l’allenatore".

Cambierà qualcosa al circolo Baratoff col fenomeno Nardi?

"Ora all’effetto Sinner si aggiungerà l’effetto Nardi. Stanno arrivando frotte di ragazzine a giocare. Un po’ come accadde con lo sci con l’effetto Tomba. Giusto anche che sia così".

m. g.