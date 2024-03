L’horror spietato di Cristopharo

Questa sera al Cinema nuova Luce di via Veterani a Urbino andrà in scena un appuntamento che non si ripeterà. Dopo anni, alle 21,15, farà il suo rientro in Italia il regista di film horror Domiziano Cristopharo che presenterà la pellicola “Eldoardo“. La proiezione di stasera, come scrive lo stesso regista sarà "l’anteprima italiana. Presentato al Black Cat Award, al Close Film Festival e vincitore del Golden Wheat 2023 come miglior film. “Eldorado“ è un film abbastanza atipico nel mio percorso e sarà un piacere parlarvene assieme a Riccardo Bernini. Il film sarà dalla prossima settimana disponibile in pre-order con Unusual Horror Store".

"Ho accolto con estremo piacere la proposta di Riccardo nel far venire questo regista unico nel suo genere, uno sperimentatore – prosegue Marco Lazzari, gestore della sala –. Lui e i suoi film rispecchiano appieno le rassegne che con Riccardo Bernini proponiamo settimanalmente al Nuova Luce, anche queste sono sperimentali, uniche per ricerca e d’autore. Inoltre avere in presenza un regista proveniente dalle Canarie al cinema a Urbino mi rende ancora più orgoglioso". La pellicola si preannuncia un evento per gli amanti dell’horror più puro e crudo.

fra. pier.