Che si parli di inceneritore o di discarica, l’opposizione di tanti non smette di placarsi. La situazione di Riceci continua ad animare il dibattito pubblico tra chi, soprattutto, si oppone fortemente alle ultime proposte emerse dal mondo della politica e non solo. Gli ultimi a mostrare dissenso sulla proposta di sostituire la discarica di Riceci con un termovalorizzatore (avanzata dal sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e con le riflessioni di Alessandra Baronciani presidente di Confindustria) sono i 5 stelle che rispondono alla proposta con totale opposizione: "Li chiamano ‘termovalorizzatori’ ma non valorizzano nulla, non eliminano i rifiuti ma li trasformano in cenere, polveri e fumi tossici che si diffondono nell’ambiente e nella catena alimentare. Non producono energia pulita, ma bruciano risorse che potrebbero essere riciclate o compostate. Non sono nemmeno economici perchè richiedono investimenti enormi e sussidi pubblici che potrebbero essere destinati ad altre priorità. Gli inceneritori sono una falsa soluzione che brucia il futuro delle generazioni presenti e future. Una scelta irresponsabile e insostenibile che va contro il principio di precauzione, il diritto alla salute e il rispetto della natura – ha sottolineato Lorenzo Lugli, consigliere comunale Movimento 5 stelle -. Il caso Riceci ha chiarito a tutti che la discarica è un’opera dannosa e impattante che minaccia la salute dei cittadini, la bellezza del paesaggio e la biodiversità della zona. Riceci è un esempio di come sia urgente trovare soluzioni alternative agli inceneritori e alle discariche, basate sulla prevenzione, riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti. Soluzioni che sono già state sperimentate con successo in altre realtà importanti, dove si è raggiunto il cosiddetto ‘zero waste’ o ‘rifiuti zero".

Ad opporsi, come sottolineato in altre battute, è anche Legambiente che sottolinea "la necessità di seguire le quattro direttive europee sull’economia circolare che hanno tra gli obiettivi anche il riciclo – continua la presidente Rosalia Cipolletta -. La nostra provincia è virtuosa, ricicla per oltre il 70% dei rifiuti e abbiamo aziende che sono dei modelli da seguire nel settore. A questo proposito il progetto ‘Eco+Eco’, promosso dall’Università di Urbino e da Confindustria a cui abbiamo collaborato ha evidenziato l’assoluta necessità di procedere verso l’energia rinnovabile e l’economia circolare, per questo faccio fatica a pensare che l’inceneritore sia richiesto dagli imprenditori e dalla stessa Confindustria".

Giorgia Monticelli