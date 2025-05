Lì riposano i Grandi di Pesaro. Quanta storia dietro le tombe

Le classi seconde dell’istituto comprensivo Leopardi di Pesaro, con i loro docenti, negli ultimi mesi hanno svolto una ricerca storica sul posto riguardante le tombe monumentali e la storia di alcuni personaggi illustri pesaresi ivi sepolti. Lo scopo del progetto è mappare la parte storica del cimitero di Pesaro in modo da leggere la storia di questi personaggi online attraverso dei Qr code che possono essere scannerizzati da qualsiasi telefono. Sepolti nel bellissimo Cimitero Centrale di Pesaro, oltre a esserci bellissime architetture e sculture monumentali, ci sono i Grandi personaggi della nostra città. Questo progetto, ci siamo accorti subito, coinvolge più materie.

Con i professori di italiano e storia, ad esempio, abbiamo fatto ricerche approfondendo le storie dei personaggi dividendoci a gruppi, abbiamo ricercato informazioni, mettendole in ordine e disegnando i loro ritratti o le loro opere. Il professori di tecnologia si sono occupati di creare la mappatura online e dei QR code, mentre la professoressa di arte ha lavorato sulla parte storico-artistica delle tombe monumentali.

La 2ª C, la nostra classe, ha lavorato principalmente su quattro personaggi importanti: Vincenzo Molaroni, famoso ceramista che ha fondato una famosa industria di ceramiche, Antonio Michetti, psichiatra e direttore dell’ex ospedale psichiatrico, Loreno Sguanci, scultore che ha realizzato diverse opere presenti ancora in diverse zone pesaresi (come la “Porta a mare” che si trova in Viale Trieste, alla fine di viale Marconi), infine Giulio Perticari, storico che nella sua vita si occupò anche di letteratura.

Le altre classi invece hanno lavorato su altri personaggi come ad esempio Bruno Baratti, Alessandro Gallucci e Giuseppe Benelli. Sicuramente il lavoro di ricerca e di studio ed anche di organizzazione del materiale che abbiamo già iniziato continuerà ancora nel prossimo anno per rendere perfettamente fruibile il progetto. Si spera in una collaborazione con il Comune di Pesaro che ha intrapreso percorsi di valorizzazione del nostro Cimitero Centrale.

Camilla Federici, Angelica Geminiani, Giulia Agostini, Elisa Leonardi, classe II C