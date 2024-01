Libera dall’inferno: "Gli abusi, l’alcol. Poi arriva un ’tingolo’ che ti salva la vita"

di Alessio Zaffini

"Sono dieci mesi che sono qui, e finalmente posso dire di stare bene con me stessa. Sto anche per prendere la patente". A dirlo è una delle ragazze – ’I’ l’iniziale del suo nome – residenti all’interno della struttura "Tingolo", sull’Ardizio, dove si recuperano ragazze finite in giri sbagliati, fatti di dipendenze e droga. Assieme ai 18 ragazzi della cooperativa "L’imprevisto", sono 16 le ospiti del "Tingolo", tutte di varie età: la più giovane ha compiuto da poco 16 anni, mentre la più grande ne ha 24.

"Sono entrata qui perché ero dipendente dall’alcol, poiché cercavo di colmare quei traumi che mi hanno colpita in giovane età – continua I. –. All’età di 6 anni sono stata abusata da un vicino di casa, in più ho subito anche molestie da parte di mio zio. Non ne ho mai parlato, ma mi sono tenuta tutto dentro. Quel dolore, poi, è sfociato nell’anoressia, che mi ha portata a cercare di togliermi la vita. L’unico che mi è stato vicino è stato mio fratello, mentre i miei mi hanno dato la colpa, dicendo che mi avrebbero disconosciuta nel caso in cui, i servizi sociali, gli avessero tolto i miei fratelli più piccoli. A 17 anni me ne sono andata di casa e ho cominciato a lavorare. All’età di 21 anni ho cominciato in un night club, a Civitanova Marche, ma andando anche a Riccione e Biella. Avevo bisogno di soldi, sia per me che per aiutare anche i miei genitori, perché nonostante tutto volevo che stessero bene. Con quel lavoro pensavo di avere il coltello dalla parte del manico con gli uomini, ma in realtà mi sono accorta che mi stavo solamente rovinando, perché da lì sono cominciati i miei problemi con l’alcol".

"Un giorno, poi, mi sono guardata allo specchio e mi sono domandata cosa stessi facendo della mia vita, così ho preso la decisione di andare al Sert. Ho parlato con la dottoressa e le ho detto che, sicuramente, mi sarebbe servito tempo e le ho chiesto di mandarmi in una comunità". Sono tanti i ragazzi che a causa di compagnie sbagliate o di sofferenze che non trovano la forza di gestire, si fanno tentare dalle droghe e dall’alcol, cercando di annebbiare quei pensieri che, costantemente, li attanagliano: "Cocaina, crack, Mdma e pillole sono quelle che maggiormente vengono consumate dai giovani – spiega Sara Gresta, responsabile di programma della struttura "Tingolo" –. Appena arrivano qui sospendiamo un po’ tutto, scuola o lavoro che sia, ed avviamo un percorso incentrato sulla persona, con assemblee di gruppo in cui le ragazze parlano. Inoltre, chiediamo alle ragazze di scrivere la loro giornata, il loro rapporto con i genitori, come se avessero un diario personale. Inoltre, dopo un po’ di tempo, iniziano anche i colloqui con i genitori: si passa da una visita mensile, alla possibilità di un pranzo fuori, fino a tornare a stare a casa per uno o due giorni. Ovviamente, le ragazze hanno sempre anche la possibilità di fare una chiamata settimanale. Alla fine, attraverso tutte le nostre attività, è come se fossero una famiglia".

"Tutti, prontamente, puntano il dito, ma nessuno si chiede mai il perché – dice Silvio Cattarina, presidente della cooperativa "L’imprevisto" –. Il problema è che non sono abituati a vedere il bene in loro, ma a pensare che siano marci e che quindi siano giustificati nell’imbruttire il mondo. Fanno tutto per sfregio e per risentimento. Il messaggio che voglio lasciare ai giovani è uno solo: non è vero che la vita e il mondo sono cattivi. Ci saranno momenti bui, ma il bene è sempre maggiore di qualsiasi grande male, perciò vivete per voi e per gli altri".