LiberaMusica, in cento sul palco

Sabato alle 19, il Teatro Rossini di Pesaro ospita un appuntamento speciale. Oltre cento tra ragazze e ragazzi dell’Orchestra e del Coro dell’associazione LiberaMusica saliranno sul palco per un grande concerto sinfonico organizzato dall’Ente Concerti, evento conclusivo del convegno internazionale "Musica e arti per i diritti umani – Giornate di studi interdisciplinari". Il concerto rappresenta anche un momento per festeggiare i dieci anni dalla nascita di LiberaMusica, progetto educativo nato a Pesaro nel 2015 con l’intento di rendere la pratica musicale accessibile a tutti i bambini, a partire da chi vive in condizioni economiche difficili o presenta disabilità e bisogni educativi speciali.

La serata si inserisce nel calendario del convegno internazionale curato da Alessandro Valenti che coinvolge numerose università e istituzioni culturali italiane con tappe a Bologna, Napoli, Roma, Urbino e Pesaro, e con il patrocinio del Senato della Repubblica, di Amnesty International e del Progetto europeo Euterpe. A Palazzo Gradari si svolgeranno nella stessa mattinata anche alcune sessioni tematiche dedicate al rapporto tra creatività e diritti fondamentali, con attenzione alle sfide dell’era digitale, all’educazione e alla libertà di espressione degli artisti.

Il programma del concerto è un percorso tra linguaggi e culture diverse: dall’Andante Festivo di Sibelius alla Capriol Suite di Warlock, dalla Danza ungherese n. 5 di Brahms al Bolero di Ravel, passando per la Rain Dance di Karl Jenkins e due canti popolari, uno greco (Milo Mou Kokkino) e uno sudamericano (Ronda que Nunca se Acaba). La direzione è affidata al M° Santiago Ossa Alzate.

La serata sarà anche l’occasione per consegnare i riconoscimenti "Percorsi per i diritti umani" a tre figure impegnate nella difesa della dignità e della libertà: il giornalista Domenico Iannacone, il giurista Luca Mezzetti e l’attrice e attivista iraniana Sadaf Baghbani. Il concerto vede la collaborazione dell’Associazione Musica in Crescendo e della Cooperativa Sociale Labirinto. Biglietti €10 intero, €5 ridotto presso Teatro Rossini e vivaticket.it