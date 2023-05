Liberi di avere la felicità senza una maschera

Cos’è la felicità? Per Montale la “Felicità raggiunta” è una conquista momentanea, minacciata da un qualsiasi pericolo che l’essere umano non può controllare. Il raggiungimento della felicità implica un percorso costellato di ostacoli taglienti e di lastre di ghiaccio sottili che si frantumano. Chi ottiene la felicità, prova un’emozione di totale benessere, ma percepisce anche una sensazione di precarietà, di instabilità, di dolore, di angoscia, comparabile al pianto del bambino a cui sfugge il palloncino tra le case. Questa riflessione ci ha spinto a confrontarci e a esprimere il nostro parere in forma anonima su ciò che ci rende felici e ciò che invece per noi rappresenta il “palloncino sfuggito”. Per noi la felicità è bella quanto fugace e, una volta raggiunta, è facile perderla; inoltre spesso ne rimaniamo delusi, perché non soddisfa le nostre aspettative.

Molti di noi hanno scritto che sono felici quando ascoltano la musica, escono con gli amici in estate, viaggiano, dimenticano il passato. Nessuno di noi ha mai citato il Covid, eppure è stato un periodo molto buio delle nostre vite, una fase di isolamento e di limitazioni che abbiamo interiorizzato e cancellato dalle nostre memorie, cercando rifugio nell’oblio.

Riguardo al “palloncino sfuggito” molti sono tristi quando devono parlare di sé stessi, pensano a una persona che se n’è andata per sempre, non vengono ascoltati e quando, confrontandosi con i coetanei, non si vedono belli… Questi pensieri testimoniano come la nostra generazione sia sempre stata influenzata da un ideale di perfezione, nato soprattutto sui social, una realtà virtuale e inesistente che ci fa sentire costantemente in colpa per non riuscire a soddisfare le aspettative, ma dobbiamo capire che se ognuno di noi si sente inferiore, non esisterà mai la perfezione per cui ci preoccupiamo tanto. Questo lavoro ha suscitato in noi una maggior consapevolezza dei nostri desideri e ci ha fatto capire come siamo diversi, ma allo stesso tempo uguali. Ognuno dentro di sé nutre un sogno, una piccola fiamma che brucia, alimentando il fuoco della nostra vita.

“I have a dream” diceva Martin Luther King, ricordando come l’America sia un paese nato dai desideri di migliaia di emigranti in cerca di un destino migliore, un falò di sogni nutrito dai fuochi di migliaia di vite, un incendio che ha portato alla nascita della più grande potenza mondiale di sempre. E se inserissimo anche nella nostra Costituzione, come in quella americana, il diritto “al perseguimento della felicità”?

Nina Balducci, Melissa Bramucci, Zheng Jie Cao, Sophia Lamarina, Emanuele Mangani, Elia Monacchi, Rebecca Sorintano, Sara Toccaceli - Classe 3B