“Liberi per cambiare“ fa il bilancio annuale:: "Al servizio della gente"

Alla cena di Liberi per cambiare. Sabato sera al ristorante Nenè di Urbino si è svolta la riunione e cena natalizia dell’associazione omonima alla lista del sindaco Maurizio Gambini dove gli iscritti si sono ritrovati anche per ripercorrere gli obiettivi della legislatura in corso.

"Questa associazione – ha detto il presidente, Marcello Ciaroni – nasce con l’intento di essere un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno portare il proprio contributo. Noi saremo al servizio della gente aperti alle idee e al contributo di ognuno".

Tra i focus della serata il tema dei giovani. "Si sta costruendo – ha detto uno dei giovani del gruppo, Lorenzo Lorenzoni – una città con tanti spazi che saranno presto a nostra disposizione: dalla Data agli spazi all’aperto della Fortezza e del Parco dell’Aquilone, dove potremo organizzare eventi di richiamo per tutti".

"In questo modo – ha detto il sindaco Maurizio Gambini – saremo ancor di più in mezzo alla gente. Ringrazio la segreteria dell’associazione che sta svolgendo un lavoro capillare". La serata, accompagnata dallo spettacolo di “Bicio, l’antidepressivo naturale“, ha visto il lancio del canale WhatsApp per gli aggiornamenti sulle attività politiche e sociali (il numero per iscriversi è 331 4429194) e per comunicare che gli iscritti all’associazione che hanno un ruolo politico devolvono il 10% dei loro compensi per destinarli a Liberi per cambiare. fra. pier.