“Liberi per Cambiare“ verso il 2024

La lista Liberi per Cambiare fonda la sua associazione. Il nome è lo stesso ma per un certo qual verso è scollegata dalla lista che vede Maurizio Gambini, tra i fondatori, sindaco di Urbino. Lo scopo, come è stato spiegato in conferenza stampa, è quello di avvicinare le persone alla politica. In particolare i giovani e quindi accompagnarli all’amministrazione della cosa pubblica "per il bene della comunità".

"Voglio ringraziare tutte le componenti della lista per il lavoro fatto fino a oggi, già da prima che la nostra coalizione vincesse le elezioni per la prima volta nel 2014 – ha detto il sindaco Gambini –. Lo scorso anno, sempre a fine dicembre, abbiamo annunciato la costituzione dell’associazione che oggi nasce, è civica come la lista e si chiama sempre Liberi per Cambiare. Un nome molto attuale e scelto nel 2009, da quella data accoglie tutti al di là dell’appartenenza politica. Questi ultimi 10 anni sono stati di soddisfazione. La nostra lista ha dato un valore di buon governo percepito anche fuori dalla città, lo vediamo anche con le esperienze fatte in provincia dove sia io che le componenti hanno contribuito e lo fanno ancora".

Da cosa parte questa idea è stato detto, ma l’obiettivo qual è? "Non dobbiamo pensare che siamo quelli che dovranno governare anche domani. Invece dobbiamo formare i giovani e le persone che saranno il futuro. Lo abbiamo già fatto in questi anni con fatti e azioni che si sono rivelati concreti e improntati. Quando abbiamo iniziato lo abbiamo fatto con i cambiamenti storici. Questo è un gruppo che ha subito iniziato con la voglia di fare e oggi, invece, sappiamo che possiamo fare formazione amministrativa e portare le persone a governare". L’associazione nasce a sei mesi dalle prossime elezioni amministrative, come si sta preparando l’attuale sindaco già lo ha detto alcuni giorni fa proprio su queste pagine. Versione ancora confermata: "Noi per quanto riguarda il futuro amministreremo lavorando fino a maggio e poi ci dedicheremo alla campagna elettorale, da giugno".

Anche il presidente del Comsiglio comunale di Urbino, Massimiliano Sirotti, su questo dice: "In un contesto locale contano le persone perché risolvono le problematiche, mi preme ricordarlo. Avvicinare persone che hanno la voglia e l’entusiasmo per gestire la cosa pubblica è una cosa nuova e importante, con questo scopo nasce la nostra associazione". Come si legge nella nota stampa, "l’associazione è aperta a tutti, in particolare ai giovani che rappresentano il volano di ogni iniziativa presente e futura, e ai meno giovani, perché sappiamo quanto l’esperienza vissuta possa essere portata come esempio di vita quotidiana e concreta. L’associazione vuole essere anche un luogo di confronto, crescita e condivisione delle tematiche e degli aspetti della città e dell’intero territorio".

