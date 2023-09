Libertas, 40 anni di ginnastica dagli 80 in giù

di Sandro Franceschetti

Ha sulle spalle, ma forse è meglio dire nei muscoli, 40 anni di attività una delle associazioni sportive dilettantistiche più note e coinvolgenti della Valcesano: la ‘Libertas Marotta’, che dal 1983 fa fare ginnastica a bambini, ragazzi, adulti e pensionati, dalla costa fino all’entroterra. Il sodalizio ha celebrato i suoi 8 lustri con un bel pomeriggio di festa a cui hanno partecipato il sindaco Nicola Barbieri, gli sponsor e, soprattutto, tantissimi dei 400 iscritti, dai 4 anni fino oltre agli 80.

E proprio questi ultimi, gli ultraottantenni, che sono ben 9, capitanati dalla più grande, l’ottantaseienne Pina La Raffa, hanno ricevuto un premio speciale. Un riconoscimento è andato, poi, a Marta Patrignanelli, che di anni ne ha 73 e ha stabilito un record incredibile: partecipa ai corsi della ‘Libertas’ sin dal loro inizio, quando era una ragazza 33enne.

A fare gli onori di casa sono stati il presidente Giuliano Pucci, che guida il sodalizio sin dalla sua costituzione e la direttrice tecnica Maria Stefania Dottori (che, invece, riveste il ruolo ‘solo’ da 37 anni). "Se siamo arrivati a questo importante traguardo – hanno detto proprio Pucci e Dottori – lo dobbiamo alla fiducia di tanta gente e alle capacità del nostro fantastico staff tecnico che da tanto tempo lavora insieme; attualmente composto da Paola Michetti, Giovanna Carnaroli, Ramona Valentini, Giulia Pierfederici, Maria Giacometti, Giorgia Papolini e Manuel Amadio".

Chi vuole avvicinarsi alle attività della ‘Libertas’, per prendersi cura della propria forma e del proprio benessere, può chiamare il 335.7075640 al quale risponderà direttamente la responsabile. Intanto, dal team del sodalizio precisano "che le attività sono davvero per tutti, perché si va dalla ginnastica dolce per quelli un po’ su con gli anni (la signora Pina ‘docet’) alla danza aerea e moderna, passando per la ginnastica artistica, il pilates, il total body, lo yoga, la ginnastica funzionale e quella posturale". Alla festa per i primi 40 anni dell’associazione ha contribuito con un gustoso buffet anche la Pro Loco ‘Tre Colli’ di Mondolfo.