Stasera alle 21,15 alla “grotta“ di Sant’Agostino, in piazza Dante, prosegue il ciclo “Libri che si trovano a Pesaro e Urbino e da nessun’altra parte“, progetto che si sostanzia in un cofanetto che è stato tirato in mille copie distribuite ("a gratis") solo nella provincia di Pesaro e Urbino.

Il volume comprende dieci racconti. Questi sono stati illustrati da altrettanti illustratori cresciuti per nascita e per formazione tra Pesaro e Urbino. I nomi di autori e illustratori sono: Marco Amerighi, Andrea Bajani, Caterina Baldi, Alessandro Baronciani, Viola Bartoli, Guido Brualdi, Alessandra Carati, Mara Cerri, Emidio Clementi, Giulia Corsalini, Fabio Geda, Magda Guidi, Leonardo Mazzoli, Moro, Elisa Menini, Elisabetta Pierini, Alessandra Romagnoli, Elisa Ruotolo, Francesca Scotti, Alessio Torino. Il progetto ha preso le mosse nel 2023 ed è stato curato da Alessandro Baronciani, che ha gestito la direzione artistica, e da Alessio Torino, che ha scelto gli autori e che si è pure occupato di editing e produzione assieme a Milena Scaramucci.

Il saluto delle istituzioni sarà a cura di Lorenzo Fiorelli, presidente della Fondazione del Monte di Pietà di Fossombrone; Maria Silvia Nocelli, consigliere di maggioranza con incarico per la cultura; Daniele Vimini, assessore alla bellezza del Comune di Pesaro; Lara Ottaviani, assessore alla cultura del Comune di Urbino. Saranno presenti anche Alessio Torino e Milena Scaramucci; moderatore sarà Carlo Carloni.

a. bia.