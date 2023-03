Libri donati ai nuovi nati per crescere meglio

“Il Primo Libro“ è l’iniziativa dell’amministrazione Comunale di Acqualagna rivolta ai nuovi nati. Alle famiglie di tutti i nati nel 2023 verrà donato un libro appositamente selezionato per accompagnare i bambini e le bambine durante il loro primo anno di vita. "Il Sistema Bibliotecario dell’Unione Montana Catria e Nerone, di cui il Comune di Acqualagna fa parte – fa sapere il Comune – ha aderito al programma nazionale “Nati per Leggere“, dando vita a una rete che si è ampliata nel corso di questi anni e che ora può mettere in campo una nuova iniziativa: il Dono del Libro. Dal 1999, “Nati per Leggere“ ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita.

Numerose ricerche scientifiche dimostrano che è fondamentale stimolare e offrire ai bambini occasioni di sviluppo delle capacità intellettive ed emotive, fin dalle prime fasi della crescita. La lettura è una delle attività più efficaci in questo senso: leggere vicini e con continuità crea relazione e intimità tra adulto e bambino, influisce positivamente sullo sviluppo del linguaggio e favorisce l’apprendimento successivo della lettura, contribuendo in modo determinante al benessere dei più piccoli".

"Per tutelare il diritto alle storie e favorire l’accesso ai libri di qualità – conclude il Comune – abbiamo deciso pertanto di donare ai nuovi nati nell’anno 2023, un libro che i nostri bibliotecari hanno scelto con cura: un buon libro per incominciare bene, perché le storie nutrono l’immaginazione, fanno volare e mettono in fuga i mostri più brutti…".

Il libro-dono potrà essere ritirato nella Biblioteca Dante Alighieri di Acqualagna negli orari: lunedì 15,30 - 18,30; giovedì 9,30 - 12,30; venerdì 15,30 - 18,30; sabato 15,30 - 18,30. In tale orario, sarà consegnata anche la tessera di iscrizione del bambino alla locale biblioteca.

