Libri ed eventi in Valcesano

Doppio appuntamento nelle biblioteche della Valcesano stasera alle 21. Uno in programma alla ‘Antonio Betti’ di San Costanzo e l’altro alla ‘Adriano Cardini’ di San Lorenzo in Campo. Protagonista nella location sancostanzese sarà Matthias Canapini, che presenterà il suo lavoro ‘Il gioco dell’oca, quaderni di frontiera’, pubblicato da Prospero Editore nel 2021, in cui l’autore racconta tramite appunti, ricordi e dialoghi le principali rotte dei migranti che dall’Africa sub sahariana si snodano fino al cuore dell’Europa.

Canapini, nato nel 1992 a Fano, da quando aveva 20 anni viaggia per raccontare storie con taccuino e macchina fotografica, documentando frontiere, aree di conflitto (Siria, Ucraina, Kurdistan), le memorie contadine sotto casa e il sisma in centro Italia. Alla biblioteca di San Lorenzo andrà in scena lo spettacolo ‘Ricordi scordati, indagini e canzoni sul tempo’ scritto e interpretato da Nicola Gaggi e Francesco Belfiori: un atto unico di teatro, musica, indagini poliziesche e riflessioni su ricordi e tempo che nasce dall’incontro tra le pagine del romanzo ‘Le promesse mancate’ di Belfiori e le canzoni tratte da ‘CantaTempo’, ultimo album di Nicola Gaggi. Sia Belfiore che Gaggi sono maestri elementari; il primo dedito alla scrittura e il secondo alla recitazione, alla musica e alla canzone, nonché frontman della Borghetti Bugaron Band. Entrambi gli appuntamenti sono gratis.

