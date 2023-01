Libri per riflettere tra fede e filosofia

"Nella ricostruzione, tra vero storico e verosimile letterario, di un Medioevo cortese, devoto al servizio d’amore come itinerario per giungere a Dio, lei non è solo la protettrice di Francesco, ma una delle declinazioni del femminile sacro". Così si esprime la critica a proposito di “Jacopa Settesoli, la ricca amica di San Francesco“ che dà il titolo al più recente libro di Lucia Tancredi edito da Città Nuova. Oggi pomeriggio - alle ore 18,30 alla libreria “Il Catalogo“ di via Castelfidardo 60 a Pesaro – a presentare il volume di nuova uscita ci sarà proprio l’autrice Lucia Tancredi che ne discuterà con la giornalista Silvia Sinibaldi, scrittrice anch’essa.

· ALEXANDER MUSEUM

Oggi alle ore 19 nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel di Alessandro Marcucci Pinoli, presentazione del libro “Pillole di filosofia. La storia del pensiero in 100 mini-lezioni”, volume scritto da Giancarlo Iacchini.