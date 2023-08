Libri, salasso in arrivo "C’è un’impennata dei prezzi" Stangata per le famiglie

di Solidea Vitali Rosati

Federconsumatori, ieri, ha evidenziato un rincaro dei prezzi su libri e corredo scolastico. Un aumento che ha interessato tutti i canali di vendita, compresi i supermercati e le cartolibrerie. "Confermo gli aumenti – osserva Dario Iacomucci, un veterano del settore, proprietario della Nuova Fimlibro, libreria specializzata in via Abbati –. Si tratta di un rincaro notevole rispetto all’anno scorso dovuto all’aumento del costo della carta. Questa è aumentata del 10% mentre i libri nuovi del 5% quando l’aumento l’anno scorso era stato del 2%". L’aumento è avvenuto sia per le superiori, che per le medie inferiori? "Sì, generalizzato. Mediamente per chi va in prima classe, un genitore spenderà tra i 300 e i 350 euro di parco libri". Molto più pesante è l’incremento sul corredo: Federconsumatori ha registrato un +18% rispetto al 2022 per il diario di un cartone famoso; un trolley dello stesso tipo +13% mentre per un astuccio dei cartoni già dotato di tutto si parla di un rincaro del 15%. Tanto che tra chi festeggia i compleanni di questo periodo non manca, tra i pacchi, qualcosa di utile a scuola. Alessandro, 8 anni ieri, ha ricevuto un super astuccio accessoriato visto che quello dell’anno scorso è moribondo.

"No, sul corredo i miei figli mi ascoltano: prendono quello che passa il convento – osserva Enrico Bertuccioli, con due figli alle scuole medie –. Diverso è per i libri: io e mia moglie pensiamo che sia meglio spendere per la scuola e risparmiare su altro".

Una visione che accomuna molte famiglie. "L’anno scorso – osserva Alessandro Marini, babbo di due liceali del Mamiani – per acquistare i libri di testo ai miei due ragazzi, ho speso circa mille euro. Quest’anno per il più piccolo, Edoardo, iscritto al terzo di Scienze Umane me la dovrei cavare con 365 euro perché l’altro, Ferdinando, quarto liceo classico è già partito per frequentare l’anno all’estero: se non ho capito male i libri glieli darà la scuola di là". Marini nonostante il salasso economico, è sorridente: "Posso dire che la voce acquisto libri scolastici – osserva – è evidenziata sul mio calendario, in ufficio, al pari di tasse, versamento iva e varie, perché la scuola è un costo reale di cui tenere a mente le scadenze".

Cosa c’è che le fa mantenere questo sorriso? "Il fatto che, per me e mia moglie, questi soldi sono un investimento per il futuro dei figli. Sono soldi spesi bene: tanto che, ad essere sincero, non ho nemmeno fatto caso al rincaro".

Come risparmiare? ‘Grattare’ sui prezzi del nuovo è praticamente impossibile. "Si può provare ad avere un rimborso dallo Stato", osserva Iacomucci, abituato a rilasciare ricevute che permettano il concorso alle risorse che ogni anno la Regione stanzia proprio per ammortizzare il carolibri. "Saranno almeno 300 le famiglie che all’anno mi chiedono – conclude Iacomucci – la documentazione per concorrere al contributo parziale o totale in base all’Isee e alla disponibilità del fondo". Quante famiglie in totale si sono rivolte nel 2022 in Comune a Pesaro per ricevere il rimborso erogato dalla Regione Marche? "Poco più di seicento – dice l’assessore Camilla Murgia –. Le famiglie attendono il bando che solitamente viene pubblicato sul sito del Comune in autunno".

A quanto ammonta il sussidio pubblico? L’assessorato regionale all’Istruzione ha pubblicato il resoconto, comune per comune, dei fondi rimborsati alle famiglie per un totale nel 20222023 di 2 milioni di euro tra cui Pesaro 101.939 euro; Fano 72.960 euro; Vallefoglia 37.753 euro; Tavullia, il Comune con la popolazione giovane tra le più numerose della provincia, 21.692 euro. Per Iacomuncci a Pesaro a chiedere un sussidio è circa il 30% delle famiglie. Per il resto, il risparmio è affidato al mercato dell’usato. "Si arriva a risparmiare anche il 30% – testimonia un liceale del Marconi – anche se, ad oggi, ci si affida molto ai social".