Libri tattili, dentro c’è un mondo intero La biblioteca della Baia ne ha quattro nuovi

Strumenti di inclusione e rimozione delle barriere cognitive, ma anche libri capaci di stimolare e arricchire l’esperienza di tutti i lettori, con disabilità e non. È questo l’obiettivo dei nuovi libri tattili ‘prodotti in casa’ per la fascia di età 0-4 anni presenti da oggi alla Biblioteca Louis Braille di Baia Flaminia, che nel 2020 aveva vinto il bando "Lettura per Tutti". La serie editoriale della Biblioteca Braille è composta da: 4 titoli di libri tattili illustrati in stoffa per la fascia di età 0-5 anni, dedicati ai 4 elementi atmosferici simbolo delle stagioni; 5 libri in cartotecnica in cofanetto per accompagnare i piccolissimi nella scoperta delle forme geometriche; la riproduzione in 4 copie del libro tattile "Alberi" di Mauro Evangelisti, un albo illustrato in cartotecnica e corda con un testo minimo che esalta l’unicità di ogni essere e il libro "Un topo in casa" in stoffa e legno per la fascia 3-6 anni sul tema degli opposti.

I libri tattili sono nati da un lavoro di oltre un anno e realizzati grazie anche all’aiuto degli studenti del Liceo Artistico Mengaroni (foto). Tutti i libri utilizzano il testo in nero e in braille, offrono un apparato iconografico tattile e sono dotati di un Qrcode per la lettura sensoriale permettendo di ascoltare il libro letto da una voce narrante e arricchito da musiche.