Libri tattili in vetrina, così gli studenti resuscitano il centro storico

Come, se non con una vetrina ‘tattile’, chiudere al meglio la settimana dedicata al Braille?

E proprio così, passeggiando per via Castelfidardo al civico 12 da oggi si potrà ammirare la seconda vetrina del progetto ‘Decoro: Arte in vetrina’ del Liceo artistico Mengaroni di Pesaro che, questa volta, ha deciso di ‘rendere il bello anche qualcosa di utile’. "Il progetto di per sé vuole ripristinare degli spazi di negozi sfitti con vetrine in disuso riqualificando il centro storico e proprio per questo il titolo di dell’incontro si chiama ‘Arte in vetrina’- spiega Isabella Galeazzi, docente del Liceo artistico Mengaroni - . In questa occasione la bellezza è espressa attraverso libri tattili quindi molto importante oltre alla sfera artistica è lo sguardo inclusivo verso tutta la collettività. Il progetto è partito qualche anno fa quando ha visto incontrare gli studenti del Mengaroni in uno stage all’interno della Biblioteca ‘Louis Braille’ dove hanno conosciuto un’altra esperienza di accesso alla lettura attraverso il tatto e successivamente la possibilità di crearli, metterli proprio in produzione; un inizio di tante altre iniziative future". "Che buona la pizza (Rossini)", questo il titolo del nuovo allestimento al civico 12 che, oltre ad abbellire e colorare le vie della nostra città, vorrebbe stuzzicare l’interesse di passanti e cittadini. "Con questa idea abbiamo trovato la soluzione al problema delle vetrine sfitte abbellendo e rigenerando con qualcosa di bello ed artistico e in questo caso in una chiave accessibile a tutti – commenta Francesca Frenquellucci, assessore all’Innovazione e Partecipazione, nel gruppo, foto – . Speriamo che il progetto continui allestendo sempre più luoghi cercando anche di incuriosire imprenditori intenzionati ad aprire un’attività proprio nel centro storico di Pesaro".

Un lavoro importante reso possibile grazie alla sinergia e collaborazione non solo del Comune di Pesaro e dell’Istituto Mengaroni ma anche grazie alla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. "Felici di aver sposato un progetto davvero bello che valorizza gli spazi di Pesaro e diffonde un messaggio sociale e artistico importante. L’obiettivo è portarlo anche in altre città della regione", hanno sottolineato Tommaso Andreani, presidente Fiaip Pesaro ed Emanuele Fiori, presidente Fiaip Marche. Presenti all’inaugurazione anche Daniele Vimini, Marco Perugini, Maruska Palazzi, Simonetta Basso e la Dirigente Serena Perugini.

Ilenia Baldantoni