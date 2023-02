Licenze autotrasporto Ora si fa tutto online sul sito della Provincia

"Un altro tassello verso la digitalizzazione dei servizi, per snellire i tempi e le procedure". E’ l’obiettivo della nuova piattaforma web messa a punto dalla Provincia per il rilascio delle licenze per l’autotrasporto di merci in conto proprio. "Ogni anno – spiegano dall’Ufficio Trasporto privato – ci vengono presentate più di 200 richieste, perlopiù operatori professionali del settore e studi di consulenza automobilistica. Oltre che, in misura residuale, dalle stesse imprese". Il servizio provinciale ha così predisposto una procedura telematica ad hoc che consente la presentazione in forma digitale delle domande per ottenere, abbattendo gli oneri burocratici e riducendo i tempi, le licenze autotrasporto in conto proprio e di variazione del parco veicoli. I link per accedere alla piattaforma web sono disponibili sul sito della Provincia (www.provincia.pu.it), nella sezione ‘Strade, viabilità e trasporti’, alla voce ‘Autorizzazioni, licenze, concessioni’ (www.provincia.pu.itfunzionistrade-viabilita-e- trasportiautorizzazioni-licenze-concessionitrasporto-privatomodulisticamodulistica- piattaforma-web-service).