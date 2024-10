Licenziato il ricercatore assenteista: "Condotta gravemente inadempiente". Per 21 anni non l’hanno visto arrivare

L’Università ha appena licenziato per assenteismo un ricercatore. E’ Luciano Lattanzi, 62 anni, di Montecopiolo. Gli ultimi 21 anni, si è dimenticato di fare ricerca, presentarsi in aula, insomma di lavorare. Non ne sentiva il bisogno e forse il contratto gli lasciava margini di scappatoia. Sicuramente nessuno dell’Ateneo lo ha cercato con decisione per due decenni fino all’arrivo del rettore Giorgio Calcagnini.

Che tra le varie cose per assestare i conti, ha controllato le presenze dei docenti. Scoprendo che una decina di ricercatori, con dei contratti di vecchio stampo, si vedevano poco. Ma chi non si vedeva per niente né rispondeva al telefono o alle raccomandate era appunto Luciano Lattanzi.

Così è stato aperto un procedimento disciplinare a suo carico che è finito nelle cronache de il Resto del Carlino del 21 giugno scorso. In quell’occasione, Lattanzi si è giustificato dicendo che l’Università ha sempre boicottato le sue ricerche privandolo anche di un computer. Così lui si sarebbe adeguato, rimanendo a casa per 21 anni. Nei giorni scorsi, l’istruttoria del collegio disciplinare è arrivato alla fine.

Ecco una sintesi del verbale: "Si è conclusa l’istruttoria del Collegio di Disciplina dell’Università di Urbino relativa al procedimento nei confronti del dottor Luciano Lattanzi, dalla quale è emersa una condotta gravemente inadempiente rispetto ai doveri di ufficio. Alla luce delle risultanze istruttorie, il Collegio ha deliberato all’unanimità la proposta di applicazione, ai sensi degli artt. 87 e 89 del regio decreto n. 1592 del 1933, della sanzione di destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni. La proposta di licenziamento, trasmessa al Consiglio di amministrazione di Ateneo, è stata approvata nella seduta del 25 ottobre 2024". Il provvedimento può essere ovviamente impugnato avanti al giudice del lavoro.

Un fatto però appare certo: nessuno ha chiesto al ricercatore gli stipendi incassati in 21 anni. Il professor Lattanzi aveva vinto il concorso nel 1997 per chimica ambientale. Ha fatto ricerca per sei anni, fino al 2003. E’ l’anno a cui risale il suo ultimo lavoro pubblicato insieme a due colleghe. Ma da allora, il professor Lattanzi non si è più fatto vedere, non ha scritto più nulla e non ha nemmeno spiegato il motivo. Ma lo stipendio mensile (2500/3000 euro) lo ha sempre incassato. Disse nel giugno scorso il direttore del dipartimento Andrea Vicerè, a cui doveva fare riferimento il professor Lattanzi: "Io non conosco questo ricercatore, so di avergli inviato email per convocarlo ma senza avere risposte".