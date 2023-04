Liceo Classico, cornicione in pezzi Caduti frammenti in strada

Cornicione pericolante al liceo Mamiani, in via Gramsci. Sono caduti dei frammenti finendo nel marciapiede senza colpire nessuno. Ma vedendo quei pezzi di cornicione a terra, qualche passante ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti intorno alle 19.20 per controllare ciò che era successo. In effetti, il cornicione pericolante era abbastanza esteso, dall’ingresso all’angolo con piazzale Matteotti. I vigili del fuoco hanno provvenuto con un’autoscala a rimuovere le parti ammalorate e a transennare il sottostante marciapiede per il pericolo che possa cadere ancora qualcosa e colpire i passanti.

Emerge sempre di più l’esigenza di mettere mano alla ristrutturazione generale dell’antico liceo classico di Pesaro così come è stato necessario farlo per l’istituto Morselli in via XI Febbraio, altra sede del Mamiani destinata a Scienze umane