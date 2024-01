Liceo del Made in Italy: "Tra i banchi di scuola cultura d’impresa e arte"

Dal prossimo settembre si potrà frequentare il liceo del Made in Italy: c’è modo di iscriversi fino al 10 febbraio, come per tutte le altre scuole superiori, sulla piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione. Se in tutte le Marche sono state quattro le scuole ad accogliere il nuovo percorso, nella nostra provincia hanno attivato questa possibilità il liceo Mamiani di Pesaro e il liceo Laura Baldi di Urbino. All’assessore regionale Chiara Biondi, abbiamo chiesto chiarimenti sul nuovo liceo che è, in estrema sintesi, una opzione del liceo di Scienze Umane. Infatti, nel confrontare il biennio, il nuovo liceo del Made in Italy ha tre ore di diritto, 3 ore di economia politica e 1 ora di storia dell’arte. Sono sempre due le lingue straniere, mentre sono state eliminate il latino, la pedagogia, la psicologia...

Assessore verso quali competenze, verso quali settori economici, il liceo Made in Italy vorrebbe orientare il proprio diplomato?

Con il liceo Del Made in Italy si intende promuovere l’acquisizione da parte degli studenti degli strumenti necessari per la ricerca e per l’analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali, nonché della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del made in Italy. Il nuovo percorso liceale consentirà agli studenti, tra l’altro, di sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del Made in Italy.

Dal momento che il concetto del Made in Italy è fortemente connotato dalla cultura del saper fare italiano ( design, moda, arredamento, artigianato...) non avrebbe avuto maggiore significato se fosse stato agganciato ai percorsi di studi tecnici e tecnologici, invece che a quello liceale?

"Esistono già dei percorsi legati agli studi tecnici ma il senso del liceo del Made in Italy è diverso. L’ obiettivo è formare nelle giovani generazioni una conoscenza che si basi sulla cultura delle nostre origini, per comprendere il significato delle nostre eccellenze. Il senso e l’unicità così come le ispirazioni non le possiamo comprendere se non conosciamo a fondo la cultura italiana e la storia dell’arte. In questo sta la novità. Al percorso si associa la formazione di competenze più manageriali che possano aprire la strada a una classe dirigente imprenditoriale del futuro che abbia le abilità per produzione, commercializzazione e internazionalizzazione dei nostri prodotti".

Solidea Vitali Rosati