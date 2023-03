Pesaro, al Liceo Mamiani i 60 volti per i 60 anni di Amnesty International

La presentazione della mostra al Liceo Mamiani

Pesaro, 21 marzo 2023 – Sessanta volti per sessanta anni: al Mamiani la collezione di Amnesty International dell’artista Gianluca Costantini. “È un ritratto per ogni anno di Amnesty, di persone che sono state scarcerate, che hanno combattuto per la parità e per la pace – commenta l’autore –. Questa è una mostra che ha girato per tantissimi luoghi e che è anche un libro. Queste sono tutte storie finite: purtroppo, per esempio, ancora non vi è Patrick Zaki, perché il suo calvario ancora continua. Speriamo ovviamente, di vederlo in questi ritratti il prossimo anno”.

Soddisfatti anche i rappresentanti d’istituto, Alessandro Andreini e Giada Benedetti, i quali hanno curato l’allestimento: “Abbiamo fatto una parete a testa e ci siamo divertiti molto, abbiamo avuto modo di ammirare con calma e da vicino i volti di queste persone – raccontano –. È veramente un’emozione indescrivibile, dobbiamo ricordare questi volti che hanno combattuto per noi, per i nostri diritti e deve essere un motivo di spinta in più per tutti noi giovani”. Anche il dirigente scolastico, Roberto Lisotti, ha spiegato l’importanza di questa mostra: “Sono Valori importanti, che rientrano anche nelle lezioni di educazione civica che svolgono in classe – spiega Lisotti –. È necessario però che i ragazzi, oltre ai libri, abbiano anche dei riferimenti visivi, capire una storia attraverso dei volti. Entrare dentro una scuola vedendo queste persone li aiuta anche a stimolare la curiosità e la voglia di conoscere di più e approfondire le storie che hanno costruito il mondo in cui vivono”.

Il Mamiani, oltretutto, ha collaborato anche con l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, con il quale terrà una conferenza, aperta a tutta la cittadinanza, giovedì 23 alle 10.30 a Palazzo Montani Antaldi.